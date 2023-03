Eine unbedachte Aussage in einem ihrer Tiktok-Videos löste einen Shitstorm gegen die Fitness-Influencerin aus

Fitness-Influencerin Pamela Reif am roten Teppich. Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Buschige Augenbrauen, stark geschminkte Augen mit ordentlich viel Lidschatten und Mascara, ein schmales Stupsnäschen und volle Lippen – der neueste Tiktok-Filter "Bold Glamour" verleiht im Nu einen dramatischen Make-up-Look. In den letzten Wochen haben ihn unzählige Userinnen und User ausprobiert. Auch Fitness-Influencerin Pamela Reif ist auf den Social-Media-Trend aufgesprungen und hat sich den Beauty-Filter auf ihr Gesicht legen lassen. Vom Ergebnis war sie allerdings nicht begeistert. Ganz im Gegenteil: "Hä, das ist voll gemein, wieso seh ich damit aus – nichts gegen Transen –, aber wieso sehe ich damit aus wie ne Transe? Ich dachte, ich mach das jetzt drauf und werd voll schön", sagt Reif in ihrem Tiktok-Video.

9,5 Millionen Menschen folgen ihr auf der Kurzvideoplattform. So dauerte es nicht lange, bis eine Welle der Empörung über Reif hereinbrach. Ihre Aussage sei transphob, so der Vorwurf. Kabarettistin Raffaela Zollo übte in einem Video auf ihrem Insta-Account "Raffa's Plastic Life" scharfe Kritik. Es sei inakzeptabel, Menschen fertigzumachen, vor allem für Dinge, die sie nicht ändern können. Zollo ist selbst transident und fühlte sich von der Verwendung des Worts "Transe" sichtlich gekränkt.

Auch zahlreiche andere User und Userinnen kommentierten Reifs Video und warfen ihr Transfeindlichkeit vor. Die Fitness-Influencerin postete daraufhin ein Statement, in dem sie erklärt, es handle sich um ein Missverständnis. "So war das in keiner Sekunde gemeint. Meine echten Follower wissen, dass ich absolut gar nichts gegen Schwule, Transfrauen oder oder oder habe (…)." Ob die Trans-Community dies besänftigen wird, bleibt offen. (red, 16.3.2023)