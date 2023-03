Twitch kriegt einen neuen Chef. Foto: APA/AFP/MARTIN BUREAU

Bei der Amazon-Tochter Twitch kommt es zu einem Wechsel in der Führungsetage. Der langjährige Chef Emmett Shear werde mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurücktreten, teilte der Streaming-Anbieter am Donnerstag mit. "Im Oktober 2006 begannen wir mit der Arbeit an Live-Videos für das Internet. Daraus wurde Twitch. Mehr als 16 Jahre später bin ich nun Vater und bereit, in die nächste Lebensphase einzutreten", schrieb Shear auf Twitter.

Seine Nachfolge werde Dan Clancy antreten, der seit 2019 für das Unternehmen tätig ist. Shear werde weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. (APA, 17.3.2023)