Zählt heuer für viele Reisemagazine zu den besten Destinationen: Wien. Erstmals landet die Stadt auch in den "World's Best" des Time Magazine. Foto: Getty Images/iStockphoto/Ihor_Tailwind

"Condé Nast Traveller" hat es bereits getan, "Travel + Leisure" auch: Für beide Publikationen zählt Wien zu den besten Reisezielen im laufenden Jahr. Jetzt also auch das US-Magazin "Time". Seit 2018 kürt es seine "World’s Greatest Places".

In diesem Jahr hebt das Magazin neben Nationalparks, Inseln oder anderen Weltmetropolen Wien erstmals als "classical city, modernized" hervor. Als Begründung werden die nachhaltigen Beiträge und Entwicklungen, die die Wien bereits mehrfach in verschiedenen Rankings zur lebenswertesten Stadt der Welt machten, genannt. So werden Wiens Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit, der gut ausgebaute öffentliche Verkehr, Wiens viele Grünflächen und die Wiener Seestadt Aspern als Europas größtes Stadtentwicklungsprojekt umfangreich thematisiert. Ebenfalls hervorgehoben werden die vielen Highlights rund um das 150-Jahr-Jubiläum der Wiener Weltausstellung, sowie hochwertige Neuzugänge im Hotel- und Gastronomiebereich.

Das freut natürlich auch den Wien Tourismus: "Dass Wien aufgrund seiner gelebten Nachhaltigkeit nun auch durch das renommierte US-Magazin 'Time' ausgezeichnet wurde, ist Wasser auf unsere Mühlen. Nachhaltiges Wirtschaften in ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimension ist wesentliche Entscheidungsgrundlage und Leitschnur dafür, Wien und damit auch seine Visitor Economy in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, die im Einklang mit der Umwelt – und nicht auf deren Kosten – funktioniert. Einmal mehr führt der internationale Blick auf Wien die wahren Leistungen der Stadt in Fragen der Nachhaltigkeit besonders gut vor Augen", meint Tourismusdirektor Norbert Kettner mit sichtlich Stolz geschwelter Brust in einer Aussendung. (red, 17.3.2023)