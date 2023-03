Billie Eilish gibt in der Horrorserie "Swarm" ihr Debüt als Schauspielerin. Foto: Reuters / DANNY MOLOSHOK

Berlin – Die Popikone Billie Eilish (21, "NDA") zeigt in der Serie "Bienenschwarm" (OT: "Swarm") zum ersten Mal ihr Können als Schauspielerin. In der Horrorserie spielt Dominique Fishback (31) eine junge Frau, die für ihr Popidol schwärmt und dabei über Leichen geht, was wortwörtlich zu nehmen ist. Die Serie ist bei Amazon Prime abrufbar.

Entwickelt hat die Serie Donald Glover gemeinsam mit Janine Nabers, die schon für großartigste Stoffe wie "Watchmen" und "UnREAL" mitverantwortlich zeichnete.

Eilish spielt in der sieben Folgen umspannenden Serie ein Mädchen namens Eva. In einer kurzen Szene, die sie am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram veröffentlichte, fragt sie Hauptdarstellerin Dominique Fishback, ob sie jemanden verletzt habe. Als diese das bejaht, sagt Eilish: "Sehr gut." (red, APA, 17.3.2023)