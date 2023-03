Hermann Maier, halb Mensch, halb Maschine. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien/Soldeu – Einen dritten Platz beim abschließenden Riesentorlauf braucht Ski-Star Marco Odermatt, um einen neuen Punkterekord im Gesamtweltcup aufzustellen. 58 Punkte liegt der Schweizer vor seinem letzten Saisonrennen am Samstag (9.00 und 12.00 Uhr/live ORF 1) hinter Hermann Maier. Der Salzburger hatte die Marke im Jahr 2000 auf 2.000 Zähler gehoben. Nun wünscht er Odermatt "alles Gute beim Saisonfinale!", wie Maier auf seiner Webseite schrieb.

"Um in einem Winter 2.000 Weltcup-Punkte zu sammeln, muss man scheinbar so ziemlich alles gewinnen! Was später im Leben ja eigentlich egal ist – aber Chancen, solche Erfahrungen zu machen, gehören einfach genützt", äußerte sich Maier, der damals in einer Saison ohne Großereignis bei insgesamt 30 Renneinsätzen zehn Siege gefeiert hatte. Odermatt brachte es in einer Saison mit Ski-WM in 26 Rennen bereits auf zwölf Siege. Setzt er am Samstag in seiner Paradedisziplin noch einen drauf, hätte er zusätzlich zur Punkte-Bestmarke auch den Rekord von Siegen in einer Saison eingestellt. 13 Erfolge haben bisher der Schwede Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18) geschafft.

"Dabei hat Marco aus meiner Sicht und gerade in der Abfahrt seinen Zenit noch gar nicht erreicht", merkte Maier zum Gesamtweltcup-Sieger an, der zusätzlich auch die kleinen Kugeln für Super-G- und Riesentorlauf-Weltcup mitnahm. In der kommenden Saison, die ohne Großereignis wohl mit noch mehr Rennen über die Bühne gehen wird, könnte Odermatt den dann vielleicht eigenen Punkterekord weiter ausbauen. "Eine ganz besondere Herausforderung freilich bleibt auch jetzt noch: Dass nämlich die Punkte- und die aktuelle Jahreszahl exakt übereinstimmen", verwies Maier darauf, dass ihm wenigstens die "Zahlenmagie" seines Rekords noch lange bleiben wird. (APA; 17.3.2023)