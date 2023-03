Die Senkung soll vorerst bis 31. Dezember befristet sein. Foto: IMAGO/MiS

Graz – Die Energie Steiermark senkt den Erdgaspreis für Bestandskundinnen und -kunden: Mit 1. Mai soll Erdgas auf 11,40 Cent pro Kilowattstunde verbilligt werden. In einer Presseaussendung spricht das Unternehmen von einer Reduktion um 34 Prozent für rund 4.000 Kundinnen und Kunden und einer Reduktion um 21 Prozent für alle anderen Haushaltskundinnen. In Summe seien von dieser Maßnahme rund 30.000 Privatkunden und über 2000 Kleinunternehmen betroffen, die Ersparnis liege für den durchschnittlichen Haushalt im Jahr 2023 bei rund 250 Euro.

"Wir geben das bessere Umfeld an den internationalen Energiebörsen an unsere Kunden weiter und lösen damit unser Versprechen ein, fair auf die entsprechenden Marktentwicklungen zu reagieren", werden die beiden Vorstände Christian Purrer und Martin Graf in der Aussendung zitiert. Man werde "die überaus volatilen Bewegungen an den Märkten weiter genau beobachten und im vierten Quartal gegebenenfalls erneut entsprechende Anpassungsschritte setzen". Die Senkung soll deshalb vorerst bis 31. Dezember befristet sein. Auch bei Strom soll eine mögliche Senkung geprüft werden, hier würden gerade die Berechnungen laufen. (APA, red, 17.3.2023)