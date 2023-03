Fünf junge Menschen erzählen von ihrer Motivation und ihrem Zugang zu Führung:

Lukas Gröbl (26), Leitender Pflegebeauftragter

"Seit fast vier Jahren bin ich nun der Leitungsverantwortliche für etwa 700 Personen im Gesundheits- und Sozialbereich. Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass ich die Stelle wirklich bekomme. Mich hat vor allem der Bewerbungsprozess für die Position interessiert. Mir ging es nie darum, "weg vom Bett" zu sein, sondern darum, in der obersten Ebene etwas zu bewirken. Als großen Vorteil sehe ich, dass ich eine neue Perspektive in die Abläufe bringen kann und mich traue, etwas zu probieren, von dem andere sagen würden, dass es sowieso nicht klappt. Ich denke deshalb, dass noch viel öfter junge Führungskräfte gefördert und eingestellt werden sollten."

Kurt Akalin (24), Marktmanager

"Im März 2020 habe ich als Aushilfe im Verkauf begonnen, wegen Corona war in der Uni gerade nicht viel los und ich wollte einfach helfen, wo es gerade notwendig war. Ein halbes Jahr später habe ich dann als stellvertretender Marktleiter meine erste Führungsposition übernommen. Mir macht die Arbeit mit den Menschen einfach Spaß. Seit zwei Jahren leite ich nun meine eigene Filiale und habe Personalverantwortung für 20 Personen. Ich versuche vor allem, mich für Alleinerziehende einzusetzen und den Job im Einzelhandel, der sonst viele Überstunden und nicht so optimale Arbeitszeiten beinhaltet, besser zu gestalten als die ältere Generation."

Semira Softic (31), Regional Sales Managerin

"Mit Anfang 20 habe ich meine erste Managementposition übernommen und war sofort begeistert von der Arbeit. In meinem aktuellen Job habe ich Personalverantwortung für rund 1000 Mitarbeitende. Als junge Führungskraft ist es manchmal schon ein Spagat auf Augenhöhe zu arbeiten und gleichzeitig als Autoritätsperson wahrgenommen zu werden, wenn es notwendig ist. Ein großer Unterschied für mich ist außerdem, dass ich meine Entscheidungen sehr stark reflektiere und offen für Input bin, anstatt mich nur auf subjektive Erfahrungen zu stützen. Der veraltete Führungsstil war meist sehr engstirnig und teilweise auch diskriminierend."

Christof W.* (30), Geschäftsführender Gesellschafter

"Derzeit bin ich in der Übernahme einer Webagentur mit zwölf Mitarbeitern, die seit 20 Jahren am Markt ist und von einem 70-jährigen Geschäftsführer geleitet wird. In meinem Arbeitsalltag beschäftigte ich mich vor allem damit, warum der scheidende Geschäftsführer so denkt, agiert und führt, wie er es macht, und warum ich das anders machen will. Der Übergabeprozess war ursprünglich für zwei Jahre angesetzt. Da die Differenzen aber größer sind, als ich angenommen hatte, möchte ich den Prozess beschleunigen. Mitarbeiter wollen heute mehr als ein gutes Gehalt, und zwar ein gutes Arbeitsumfeld, Wertschätzung und gegebenenfalls Verantwortung."

*Name der Reaktion bekannt

Magdalena Plangger (25), Gruppenleitung Kinderkrippe

"Bereits neben dem Studium vor sechs Jahren habe ich begonnen in dem Unternehmen zu arbeiten, in dem ich seit etwa einem halben Jahr als Führungskraft tätig bin. Wir sind ein Team aus sieben Personen, und mir ist besonders wichtig, dass der Job und die Aufgaben an meine Mitarbeiterinnen und ihre Bedürfnisse angepasst sind. Ich arbeite selbst 30 Stunden pro Woche, weil mir der Ausgleich zum Job wichtig ist und ich mich konstant weiterbilde, weil ich nicht mein ganzes Leben in einem Job bleiben möchte. Prinzipiell haben wir eine flache, aber auch klare Hierarchie im Unternehmen. Das hilft im Umgang miteinander und zwischen den Generationen."

