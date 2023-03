Im kleinen Rathaus in Telfs bei Innsbruck hat am Samstagvormittag die Landesversammlung der Tiroler Grünen begonnen. Die zuletzt krisengebeutelte Partei wird bei ihrer 52.Landesversammlung erstmals einen echten Parteichef wählen. Bisher waren Partei- und Mandatsfunktion getrennt. Der selbst der politisch interessierten Öffentlichkeit wenig bekannte Landessprecher Christian Altenweisl scheidet auf eigenen Wunsch aus, Klubchef Gebi Mair hat sich als Einziger um die nun die beiden Spitzenpositionen vereinende Funktion des Landessprechers beworben.

Klubchef Gebi Mair geht mit seiner Kandidatur aufs Ganze. Foto: Johann Groder/APA

91 stimmberechtigte Mitglieder vor Ort

Mair trägt eine moosgrüne Softshell-Jacke und Regenbogensocken. Er schüttelt Hände, wirkt leicht angespannt. Der 39-Jährige geht mit seiner Kandidatur aufs Ganze. Seine Vision wird er in einem Hearing in Form von Fragen der Anwesenden darlegen. Außerdem will er eine Bewerbungsrede halten. 91 stimmberechtigte Mitglieder haben sich im Rathaus eingefunden. Auch die Bundespolitik ist zugegen, Gesundheitsminister Johannes Rauch sitzt in der ersten Reihe.

Die Stimmung ist gut. "In den Medien schaut alles schlimmer aus, als es eigentlich ist", sagt Mair am Rande zu einem Parteimitglied. Mair will den Mitgliedern eine "schonungslose Analyse" sowie eine "klare Aussage" zu seiner "persönlichen Zukunft und jener der Grünen" liefern, wie er im APA-Gespräch im Vorfeld erklärt hat.

Es rumort gehörig



Für ihn wird es darum gehen, die Anzahl der möglichen Streichungen in Grenzen zu halten. Zuletzt war der grüne Klubchef nämlich mit viel Gegenwind konfrontiert. Seine Partei ist schwer angeschlagen – sowohl auf Landesebene als auch in Innsbruck. Mair führte die Grünen im vergangenen Herbst als Spitzenkandidat in die Landtagswahl. Das Ergebnis war ernüchternd: 9,2 Prozent – ein Minus von 1,5 Prozentpunkten – außerdem der Verlust eines Mandats. Nach zehn Jahren Regierungsbeteiligung landeten die Grünen wieder auf der harten Oppositionsbank.

Spätestens seitdem rumort es in den grünen Gefilden gehörig. Öffentliche Kritik aus den eigenen Reihen war Mair zuletzt auf Bezirkseben entgegengeschlagen. Ihm wurden mangelnde Führungskompetenz, Kommunikation und Transparenz vorgeworfen. Ähnlich klingen parteiinterne an den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi gerichtete Vorwürfe. Im November schieden drei grüne Gemeinderäte aus der Fraktion aus und gründeten einen eigenen Klub.

Mair wollte keine Schmerzgrenze definieren

Eine Ergebnis-Schmerzgrenze wollte Mair im Vorfeld nicht definieren. Der scheidende Landessprecher Altenweisl meinte indes in "Tirol Live", dem Online-Talkformat der Tiroler Tageszeitung, dass er bei einem Ergebnis von 80 Prozent "ein Hallelujah ausrufen" werde. Als Mairs Stellvertreterin bewirbt sich übrigens die Forstwirtin Cordula Ettmayer-Kreiner.

"Heute ist der Tag der Basis" ruft ein Kommunalpolitiker, der eine euphorische Eröffnungsrede schwingt. Im Anschluss wird zum "Speed-Dating" aufgerufen. Auf bunten Post-Ist sollen die Versammelten notieren, warum sie bei den Grünen sind, wie zufrieden sie mit der Bewegung sind und wie sie zu einer positiven Entwicklung der Partei beitragen können. Dann tritt Minister Rauch auf die Bühne, um sich den kritischen Fragen der Versammelten zu stellen. (Maria Retter, 18.3.2023)