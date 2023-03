Andrea Liebers, "Der Bienenbaum". Illustr. von Susanne Göhlich. € 12,40 / 30 Seiten. Peter Hammer, Wuppertal 2023. Ab 6 Jahren Foto: Peter Hammer Verlag

In dieser Schulgeschichte geht es auch um Tiere, die ein gefährliches Gift in sich tragen. Denn Bienen können für manche Menschen tatsächlich lebensgefährlich sein. Es geht aber vor allem um Albert, der neu in der Schule ist und den zu Beginn niemand leiden kann – aufgrund von Äußerlichkeiten: Er trägt ein Hemd mit zu langen Ärmeln, knallgelbe Schuhe und einen seltsamen Hut. Keiner weiß, warum. Bis zu dem Tag, an dem die Kinder einen Bienenschwarm im Baum entdecken und alle – vor allem der auf Bienen allergische Hausmeister – in Panik geraten. Nur Albert bewahrt Ruhe. Dadurch wendet sich das Blatt. Und plötzlich ergibt auch sein "komisches" Gewand Sinn. Was genau passiert, soll hier nicht verraten werden. Die Geschichte ist flott erzählt, und du findest nicht nur viele Bilder, sondern am Ende auch spannende Infos zu Bienen, dass es nur so summt!