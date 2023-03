Wer sich einen Zugang sichern konnte, darf bereits am Freitag ab 17 Uhr loslegen und sich einen ersten Eindruck vom Blockbuster verschaffen

Engel und Teufel – speziell die Zwischensequenzen sind in jedem Teil der Serie atemberaubend. Foto: Blizzard

Am 6. Juni erscheint die Fortsetzung einer der größten Franchises im Gaming: "Diablo". Mit dem vierten Teil will Entwickler Blizzard einiges ändern. Wer genug von Videos und Texten hat, die sich mit dem Spiel beschäftigen, der kann ab Freitag für vier Tage selbst in eine aktuelle Version des Spiels schnuppern.

Wann?

Als Vorbesteller oder generell Beta-Key-Besitzer darf man bereits dieses Wochenende in die Welt von "Diablo 4" eintauchen. Dieser sogenannten Closed Beta folgt am darauffolgenden Wochenende eine Open Beta, an der jeder Interessierte teilnehmen kann.

Closed Beta

von Freitag, 17. März, ab 17 Uhr bis

Montag, 20. März, 20 Uhr

Open Beta

von Freitag, 24. März, ab 17 Uhr bis

Montag, 27. März, 20 Uhr

Der Stil des Spiels ist wieder dunkler und erinnert so mehr an Teil zwei als an den direkten Vorgänger. Foto: Blizzard

Wer und wo?

Die beiden Wochenenden finden auf mehreren Plattformen statt. Namentlich PC (battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Während für die Open Beta jede Spielerin den Download kurz vor dem Start auf der jeweiligen Plattform findet, muss man für die Closed Beta Vorbesteller sein oder anderswo einen Key ergattert haben.

Grundsätzlich in jedem Fall viel Spielzeit, sollten nicht unerwartete Wartungsarbeiten den Betrieb stören. Dies kann erfahrungsgemäß bei solchen Beta-Wochenenden durchaus passieren. Auch längere Wartezeiten beim Einloggen sollte man einkalkulieren.

Wo einlösen?

Einen Beta-Code löst man genauso ein wie einen normalen Spiel-Code. Je nach Plattform findet sich dieser an unterschiedlichen Stellen. Bei der Playstation etwa im Shop, oder man geht gleich auf die "Diablo"-Website.

Ungeduldige Naturen mit einem Key können die Closed Beta bereits seit dem 15. März herunterladen. Die Open Beta steht im jeweiligen Store dann ab dem 22. März um 17 Uhr zur Verfügung.

Wer gerade wenig Platz auf der Festplatte hat, sollte den Kehrbesen bemühen. Auf allen Plattformen reden wir über mehr als 75 Gigabyte, zumindest auf der aktuellen Konsolengeneration beziehungsweise auf PC. Auf PS4 und Xbox One benötigt das Spiel etwa 40 Gigabyte.

Erstmals in der Serie kann der eigene Held völlig individuell gestaltet werden. Foto: Blizzard

Was wird gespielt?

Die Beta enthält den Prolog des Spiels und den ganzen ersten Akt. Es können bereits mehrere Charaktere angelegt werden, das maximale Level für die Heldinnen und Helden liegt allerdings bei 25.

Bereits in die Materie Eingelesene werden anmerken, dass es sich diesmal um ein Open-World-Game handelt, aber dennoch kann Blizzard sehr gezielt Gebiete voneinander unabhängig in die Beta stopfen. Erkundet werden darf deshalb nur Fractured Peaks, das erste Gebiet des Spiels. Im fertigen Game warten dann drei solcher Gebiete parallel darauf, von den Spielern erkundet zu werden, bevor man spätere Levels erkunden darf.

Mutige Naturen können sich an manchen Tagen auf die Suche nach dem sogenannten Weltboss machen, einem besonders starken Gegner, der nur zu bestimmten Zeiten auftaucht. Dies erfordert das Zusammenspiel mehrerer Spielerinnen und Spieler. Als Belohnung gibt es wertvolle Gegenstände.

Vorbesteller freuen sich über einen früheren Zugang zur Beta. Foto: Blizzard

Wer die Wahl hat ...

Wer sich noch nicht für eine Klasse entschieden hat, der kann am ersten Wochenende Barbar, Zauberin und Jägerin ausprobieren. Die Woche drauf folgen dann Totenbeschwörer und Druide. Wer Gleichgesinnte zur Seite hat, der kann mit bis zu drei Freunden kooperativ ins Spiel starten.

Wichtig zu betonen ist noch, dass der Fortschritt der zwei Beta-Wochenenden nach Abschluss der Testphase gelöscht wird und nicht mit ins fertige Spiel genommen werden kann.

Diablo

Worum geht's?

Wer "Diablo" nicht kennt, dem sei die Kultserie in wenigen Worten beschrieben. Diese Action-Rollenspiel-Serie startete 1996 und hatte mit dem sehr erfolgreichen "Diablo 3" im Jahr 2012 seinen kommerziellen Höhepunkt. Bis heute werden immer wieder Updates für das Spiel veröffentlicht – ab Juni wird sich der Fokus des Entwicklers Blizzard jedoch auf das neueste Baby der Serie konzentrieren.

Die Spielerin beziehungsweise den Spieler erwartet unkomplizierte Action in zahlreichen Abschnitten, die sowohl einfache als auch Bossgegner beinhalten. Dank laufend gefundener Rüstung und Waffen wird man zusätzlich zu den Level-ups mit Erfahrungspunkten vom kleinen Kämpfer zur Rettung der Welt. Vor allem im Multiplayer kann das viel Spaß machen, auch wenn die Formel seit dem zweiten Teil bisher kaum verändert wurde. Man darf gespannt sein, wie mutig Teil vier hier sein wird. (aam, 17.3.2023)