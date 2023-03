Der Sieg im Mixed-Bewerb von Soldeu ging an Norwegen vor der Schweiz. ÖSV bezwang im kleinen Finale Deutschland 4:0

Skispaß in Andorra. Foto: APA/AP Photo/Alessandro Trovati

Soldeu – Den Mixed-Teambewerb beim Ski-Weltcup-Finale in Soldeu hat Norwegen vor der Schweiz gewonnen. Österreich kam am Freitag mit Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Adrian Pertl und Julia Scheib (Katharina Truppe und Patrick Feurstein waren Ersatz) auf den dritten Platz unter nur sechs Nationen. Dahinter blieben – in der Reihenfolge – noch Deutschland, Italien und Andorra. Weltcup-Punkte wurden nur für die Nationencup-Wertungen verteilt.

Bei dem geringen Teilnehmerfeld ging es sofort mit dem Viertelfinale los, dort setzten sich Deutschland und – gegen die Gastgeber-Nation Andorra – Norwegen durch. Österreich und die Schweiz erreichten via Freilos das Semifinale, wo Österreich gegen Vizeweltmeister Norwegen mit 1:3 das Nachsehen hatte. Im kleinen Finale setzte sich das ÖSV-Team 4:0 gegen Deutschland durch. (APA; 17.3.2023)