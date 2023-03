Die Kugeln sind gefallen. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Nyon – Manchester United trifft im Viertelfinale der Fußball-Europa-League mit dem ÖFB-Internationalen Marcel Sabitzer, der am Freitag seinen 29. Geburtstag feierte, auf Rekordsieger FC Sevilla. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner hat Salzburg-Bezwinger AS Roma zum Gegner, Bayer Leverkusen mit Torhüter Patrick Pentz duelliert sich mit Union Saint-Gilloise aus Belgien. Juventus Turin bekommt es mit Sporting Lissabon zu tun.

Die Hinspiele gehen am 13. April über die Bühne, die Rückspiele am 20. April. Die Halbfinal-Duelle finden am 11. bzw. 18. Mai statt, das Finale am 31. Mai in der Budapester Ferenc-Puskas-Arena. (APA; 17.3.2023)

Auslosung der Fußball-Europa-League

Viertelfinale:

Manchester United – FC Sevilla

Juventus Turin – Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen – Union St-Gilloise

Feyenoord Rotterdam – AS Roma

Halbfinale:

Juventus Turin/Sporting Lissabon – Manchester United/FC Sevilla

Feyenoord Rotterdam/AS Roma – Bayer Leverkusen/Union St-Gilloise

Spieltermine:

Viertelfinale 13. und 20. April

Halbfinale 11. und 18. Mai

Finale am 31. Mai in Budapest