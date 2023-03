Myriam Ouyessad / Ronan Badel, "Der Wolf kommt nicht". Aus dem Französischen von Ina Kronenberger. € 13,90 / 32 S. Gerstenberg, Hildesheim 2020. Ab vier Jahren. Foto: Gerstenberg

Vor Wölfen haben viele Menschen Angst. Hasen offenbar auch: Denn beim Schlafengehen löchert das Hasenkind seine Mutter mit vielen besorgten Fragen: "Bist du dir sicher, dass der Wolf nicht kommt?" Die Geschichte wird in Dialogform erzählt, die Textpassagen des Kindes sind rot, die der Mutter blau. So werden alle Eventualitäten diskutiert, warum der Wolf ganz sicher nicht kommen wird: Es beginnt mit den Jägern. Außerdem ist die Stadt zu groß, der Wald weit weg, ein Wolf kann auch keinen Fahrstuhl benutzen, und außerdem gibt es fast keine Wölfe mehr. Die in pastelligen Farben gestalteten Doppelseiten sind geschickt aufgebaut: Links sehen wir die Hasen im Kinderzimmer, rechts die blühenden Fantasiebilder über den gewitzten Wolf. Die Miene des Hasenkindes scheint immer ängstlicher, bis es tatsächlich an der Tür klopft …