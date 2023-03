"Der Schwarm" überzeugte im ORF. Foto: ORF/ZDF/Schwarm TV Productions GmbH & Co

Wien – Die Öko-Thrillerserie "Der Schwarm" haben auf ORF 1 von 6. bis 8. März im Schnitt 616.000 Zuseherinnen und Zuseher pro Folge verfolgt. Episode zwei war mit durchschnittlich 765.000 Zuschauern am zugkräftigsten. Das teilte der ORF am Freitag mit. In die Quoten wurden jetzt auch die Nutzung via ORF-TVThek eingerechnet.

In einer Aussendung strich der ORF speziell die Live-Stream und Video-on-Demand-Nutzung in der ORF-TVthek hervor. Im Schnitt erzielte die internationale Koproduktion nach dem gleichnamigen Bestseller von Frank Schätzing eine Online-Durchschnittsreichweite von 46.000 und war damit eine der bisher meistgenutzten Serien der TVthek.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Es freut mich ganz besonders, dass dieses Angebot von unserem Publikum so hervorragend angenommen wurde. Darüber hinaus zeigt ‘Der Schwarm‘, wie durch ein redaktionsübergreifendes und gut abgestimmtes Zusammenspiel von Radio, TV und Online ein multimedialer Event entsteht (APA, red, 17.3.2023)