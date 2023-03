Das Unternehmen will autogroße Meiler für bemannte Einsätze auf dem Erdtrabanten herstellen. Für das Projekt gebe es eine Zusage der britischen Raumfahrtbehörde

Zusammen mit der Bekanntgabe veröffentlichte Rolls-Royce auch dieses Bild, das zeigen soll, wie eine mögliche Mondstation aussehen könnte. Foto: APA / AFP / Rolls-Roys Submarines Ltd.

London/Washington – Der britische Konzern Rolls-Royce will kleine Atomreaktoren für Mondmissionen bauen. Das Unternehmen erklärte am Freitag, die britische Raumfahrtbehörde habe der Luftfahrtsparte von Rolls-Royce 2,9 Millionen Pfund (3,30 Millionen Euro) zugesagt, um zu erforschen, "wie Atomkraft für die Unterstützung einer künftigen Mondstation für Astronauten genutzt" werden könnte. Bis 2029 werde Rolls-Royce in der Lage sein, ein Atomkraftwerk von der Größe eines Autos zum Mond zu schicken.

Ingenieure des Unternehmens arbeiten der Mitteilung zufolge bereits an Technologien, "damit Menschen auf dem Mond leben und arbeiten können". Auch Wissenschafter britischer Hochschulen wie der Universität Oxford sind an dem Projekt beteiligt. "Atomkraft hat das Potenzial, die Dauer künftiger Mondmissionen und ihren wissenschaftlichen Wert deutlich zu erhöhen", erklärte das Unternehmen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant für 2025 die Wiederaufnahme bemannter Mondmissionen. Zuletzt hatten US-Astronauten im Jahr 1972 den Erdtrabanten betreten. (APA, 17.3.2023)