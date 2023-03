Warschau

1 Posting

Biden und "Bukarest-Neun" demonstrieren Geschlossenheit

US-Präsident Joe Biden ist in Warschau mit Vertretern des "Bukarest-Neun"-Formats zusammengekommen. Kurz vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine will er damit ein Signal der Geschlossenheit in die Welt senden

01:27