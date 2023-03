In Kärnten regiert der KAC. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Ergebnisse der ICE Hockey League vom Freitag – Viertelfinale ("best of seven"):

VSV – KAC 2:3 n.V. (1:0,1:1,0:1/0:1)

Endstand in der Serie: 1:4

HC Innsbruck – Vienna Capitals 1:4 (0:1,1:1,0:2)

Stand in der Serie: 2:3

HCB Südtirol – Black Wings Linz 7:1 (4:0,2:0,1:1)

Stand in der Serie: 3:2