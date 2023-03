Wie bekommt man einen Negativrekord aus dem "Guinness World Records"? Jan Böhmermann hat da recherchiert. ZDF Magazin Royale ZDF Mediathek

Jan Böhmermann widmet sich im "ZDF Magazin Royale" nach dem Geschäft mit Beerdigungen wieder weltlichen Deals: Wie kommt man eigentlich ins Guinness Buch der Rekorde? Mit Rekorden, klar, und als Firma zum Beispiel mit einem richtig großen Logo-Mosaik sowie nicht nur ein bisschen Kleingeld. Und wie kommt man wieder raus aus dem "Guinness Book", wenn man zum Beispiel als Diktator oder Diktatorensohn keine Negativrekorde über Land oder Familie lesen will?

Wer wäre für eine so rekordverdächtige Recherche geeigneter als Böhmermann, der ja auf seiner persönlichen To-Do-Liste auch schon "Österreichische Regierung stürzen" abhaken konnte?

Ferdinand Marcos Senior stand zum Beispiel als Machthaber im Guinness Book, der seinem Land das größte Vermögen gestohlen habe, referiert Böhmermann. Seit sein Sohn Ferdinand Marcos mit Erfolg in den Wahlkampf zog, um 2022 neuer Präsident der Philippinen zu werden, sei dieser Eintrag seltsamerweise bei "Guinness" nicht mehr aufzufinden.

Hallo, hier Nordkorea

Wie geht das? Das "ZDF Magazin Royale" habe das herauszufinden versucht, und sich dafür gegenüber "Guinness" als Vertreter Nordkoreas ausgegeben, berichtet Böhmermann. Kim Jong-uns Reich ist dort etwa vermerkt als Land mit der geringsten Punktezahl auf dem Demokratieindex (2016), als korruptestes Land und als Land mit der geringsten Sicherheit unter allen Staaten, die über mehr als ein Kilo waffenfähiges Plutonium (2012) verfügen.

Wie kann man solche Einträge loswerden? Das "ZDF Magazin Royale" zitiert die Auskunft von "Guinness" dazu so: "Das sind die faktischen Rekorde. Das ist nichts, was wir einfach so kurzfristig machen können. Das muss erst eine Reihe von unterschiedlichen Abteilungen durchlaufen, damit (eine Löschung) in Erwägung gezogen werden kann."

"Workflow für Diktatorenrekorde"

Böhmermann schließt daraus: "Für das Verschwindenlassen von Diktatorenrekorden bei 'Guinness World Records' anscheinend einen Workflow gibt".

Das "ZDF Magazin Royale" gab sich auch als fiktive Fliesenlegerfirma aus, die ins "Guinness Buch der Rekorde" kommen will. Die Empfehlung (ähnlich einer Reihe anderer Unternehmen und Ländern mit einschlägigen Einträgen): ein Mosaik in Form eines Firmenlogos, hier aus Keramikfliesen. Katar etwa legte schon seine Landesflagge rekordmäßig aus Fußbällen. Kostenpunkt laut Böhmermann für das Recht auf etwa vier Monate Rekord-Vermarktung auf Social Media und mit Presseaussendungen im deutschsprachigen Markt: 28.000 Euro.

Peitschen zum Weltrekord

Böhmermann leistet sich dann auch noch einen Weltrekord in der Sendung, dessen Design viele recht absurde Einträge ins Buch der Rekorde persifliert. Er hält nun den Weltrekord in folgender Disziplin:

"Die weltweit meisten innerhalb von 30 Sekunden von einem Dinosaurier von einem Gebäude geworfenen Guinness-Weltrekordbücher mit einer Peitsche vor dem Fall in eine mit Guinness und sieben brennenden Donuts gefüllte Badewanne bewahren."

Er erwischte vier Bücher mit der Peitsche. Wir gratulieren herzlich.

Rekord mit Peitsche: Böhmermann. ZDF Magazin Royale ZDF Mediathek

(fid, 18.3.2023)