Alleine im Jahr 2022 soll Huawei 23,8 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert haben. Foto: Imago Images/ZUMA Press

Huawei Technologies Co Ltd hat in seinen Produkten mehr als 13.000 Teile ersetzt, die von US-Handelssanktionen betroffen waren. Dies geht aus einer Abschrift der Rede des Gründers des chinesischen Tech-Riesen, Ren Zhengfei, vom 24. Februar hervor. Laut der am Freitag von der chinesischen Universität Shanghai Jiao Tong veröffentlichten Rede hat Huawei in den letzten drei Jahren die von US-Handelssanktionen betroffenen Bauteile durch einheimische chinesische Produkte ersetzt.

Dabei seien rund 4.000 Leiterplatten für Produkte neu entworfen worden. Die Produktion von Leiterplatten habe sich stabilisiert. 2022 habe Huawei 23,8 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Die Angaben konnten von Reuters nicht unabhängig überprüft werden. (Reuters, 18.3.2023)