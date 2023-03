Hannes Kartnig und Tanzpartnerin Catharina Malek sind Freitagabend in Folge 3 von "Dancing Stars" ausgeschieden. Foto: ORF / Hans Leitner

Wien – Da waren's nur noch acht Paare bei "Dancing Stars" – und an die 700.000 Menschen waren dabei: Hannes Kartnig und Catharina Malek mussten sich Freitagabend in der dritten Folge der Tanzshow verabschieden.

Im Schnitt verfolgten 702.000 Menschen laut Teletest am Freitagabend die Präsentation der Tänze – die nicht durchgängig ausreichend taktvoll waren: Beim Jive von Corinna Kamper und Tanzpartner Danilo Campisi setzte entweder die Musik zu früh oder das Tanzpaar zu spät ein, darüber ließe sich vielleicht diskutieren. Jedenfalls durften die beiden es noch einmal mit "The Boy Does Nothing" versuchen.

Ein Drittel des TV-Publikums bei Entscheidung

Beim zweiten Sendungsteil – es muss ja auch Platz für Werbeblöcke geben – schauten noch im Schnitt 691.000 Menschen zu. Das war exakt ein Drittel der Menschen, die um diese Zeit noch laut Teletest vor dem Fernseher verbrachten. Bei den Tänzen lag dieser Marktanteil bei 27 Prozent.

Hans Kartnig ließ nach dem Abflug aus der Show noch wissen: "Man muss immer damit rechnen, wenn man in einem gewissen Alter ist. Die Jugend tanzt einfach viel agiler und besser. Ich war gut drauf, auch beim Tanzen, aber es hat nicht gereicht. Ich habe in den letzten Wochen viel gelernt und Bewegung bekommen. Und das Schönste: Ich habe zwölf Kilo abgenommen, das war Weltklasse."

Und die körperliche Ertüchtigung mit Gewichtsverlust war, wie wir aus seinem lesenswerten STANDARD-Interview vor der 15. Staffel von "Dancing Stars" wissen, eines seiner Hauptmotive, für eine "Micky-Maus-Gage" dabeizusein.

Weiter im Tanzbewerb sind also noch:

Omar Khir Alanam und Kati Kallus

Michael Buchinger und Herbert Stanonik

Eveline Eselböck und Peter Erlbeck

Lucas Fendrich und Lenka Pohoralek

Corinna Kamper und Danilo Campisi



Lilian Klebow und Florian Gschaider

Missy May und Dimitar Stefanin

Alexander Pointner und Manuela Stöckl.

(red, 18.3.2023)