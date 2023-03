Spielpause für Novak Djokovic. Foto: REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

Miami (Florida) – Tennis-Profi Novak Djokovic verpasst das nächste wichtige Turnier. Weil der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Weltranglistenerste nach wie vor nicht in die USA einreisen darf, fehlt der 35-jährige Serbe nach dem Masters-Turnier in Indian Wells auch bei den in der kommenden Woche beginnenden Miami Open. "Wir haben versucht, für Novak Djokovic eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber das hat nicht geklappt", sagte Turnierdirektor James Blake am Freitag (Ortszeit).

Für eine Ausnahmeregelung für den 22-fachen Grand-Slam-Sieger hatte sich unter anderen Floridas Gouverneur Ron DeSantis eingesetzt. Auch der US-amerikanische Tennisverband (USTA) und die Organisatoren der US Open hatten ihre Unterstützung zugesagt. Noch bis 11. Mai gilt in den USA die Regel, dass man als Ausländer einen Impfnachweis braucht, wenn man mit dem Flugzeug einreist.

Das Turnier in Miami hat Djokovic bereits sechsmal gewonnen. "Wir sind eines der wichtigsten Turniere der Welt, wir möchten die besten Spieler haben, die spielen können. Wir haben alles getan, was wir konnten", sagte Blake. Djokovic hat die auch "Sunshine Double" genannten Turniere in Kalifornien und Florida nun schon seit 2019 nicht mehr gespielt.

Die sportliche Auszeit könnte auch Konsequenzen in der Weltrangliste haben: Wenn Carlos Alcaraz das aktuell stattfindende Turnier in Indian Wells gewinnt, löst er Djokovic vom ersten Platz der Weltrangliste ab. Der Spanier steht bereits im Halbfinale und trifft dort auf den Italiener Jannik Sinner (APA, red, 18.3.2023)