In dieser Galerie: 3 Bilder Marco Odermatt feiert den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Riesentorlauf-Wertung. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Hermann Maiers Punkterekord hielt mehr als 20 Jahre. Foto: APA/BARBARA GINDL Marco Schwarz fuhr mit einer Aufholjagd noch aufs Stockerl. Foto: REUTERS/Albert Gea

Marco Odermatt hat am Samstag den Weltcup-Riesentorlauf beim Alpinskifinale in Soldeu gewonnen und mit 2.042 Zählern den Punkterekord von Hermann Maier aus dem Jahr 2000 mit 2.000 geknackt. Zweiter mit bereits 2,11 Sek. Rückstand wurde der Norweger Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz verbesserte sich im Finale um acht Ränge und wurde Dritter (+2,29). Manuel Feller landete auf Rang elf.

Der Schweizer Odermatt stellte mit dem 13. Saisonsieg auch die Bestmarke an Erfolgen in einem Winter von Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18) ein. Es war sein 24. Weltcupsieg der Karriere.

Odermatt: "Druck gespürt"

"Heute habe ich den Druck wieder gespürt, das war wie beim wichtigsten Rennen. Das hat mir schon gezeigt, wie wichtig das alles ist", sagte Odermatt. "Sorry Hermann, aber danke", meinte er mit Goldhelm am Kopf und Kristallkugel für den Gewinn der Disziplinwertung in der Hand in Richtung des Salzburgers. "Dass mir heute zwei solche Fahrten gelingen, und ich mit zwei Sekunden Vorsprung gewinne, bei nicht unbedingt besseren Verhältnissen, ist Wahnsinn", meinte er im ORF.

Der unaufhaltsame Odermatt. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Schwarz beendete die Disziplinwertung als Vierter. "Fairerweise muss man sagen, dass wir besser Sicht hatten, als die zum Schluss. Aber im zweiten habe ich mich wieder wohler gefühlt, speziell im Mittelteil. Die Riesentorlauf-Saison mit einem dritten Platz zu beenden, ist sehr gut", sagte der Kärntner. Keine Punkte gab es für Stefan Brennsteiner (16.), Patrick Feurstein (19.) und Vincent Kriechmayr (20.). Raphael Haaser schied im zweiten Durchgang aus. (APA, 18.3.2023)

Ergebnis

1. Marco Odermatt (SUI) 2:19,64

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,11

3. Marco Schwarz (AUT) +2,29

4. Lucas Braathen (NOR) +2,38

5. Thomas Tumler (SUI) +2,56

6. Rasmus Windingstad (NOR) +2,60

7. Filippo della Vite (ITA) +2,64

8. Alexis Pinturault (FRA) +2,67

9. Luca de Aliprandini (ITA) +2,68

10. Loic Meillard (SUI) +2,94

11. Zan Kranjec (SLO)/Manuel Feller (AUT) +2,96

13. Filip Zubcic (CRO) +3,07

14. Gino Caviezel (SUI) +3,12

15. Joan Verdu (AND) +3,35

16. Stefan Brennsteiner (AUT) +3,49

17. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +3,56

18. Tommy Ford (USA) +4,85

19. Patrick Feurstein (AUT) +4,92

20. Vincent Kriechmayr (AUT) +6,42

Ausgeschieden im 1. Durchgang: River Radamus (USA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Raphael Haaser (AUT), Alban Elezi Cannaferina (FRA), Erik Read (CAN), Alexander Steen Olsen (NOR)

Gesamtweltcup (nach 37 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 2042

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1340

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1094

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 953

5. Lucas Braathen (NOR) 874

6. Loic Meillard (SUI) 857

7. Marco Schwarz (AUT) 839

8. Alexis Pinturault (FRA) 813

9. Manuel Feller (AUT) 530

10. Zan Kranjec (SLO) 464

Riesentorlauf Männer (10):

1. Marco Odermatt (SUI) 840

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 660

3. Zan Kranjec (SLO) 464

4. Marco Schwarz (AUT) 449

5. Alexis Pinturault (FRA) 409

Mannschaft Männer (37):

1. Schweiz 6128

2. Norwegen 5035

3. Österreich 4676