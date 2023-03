Odermatt hat den RTL-Sieg und Punkterekord vor Augen. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Soldeu – Marco Odermatt liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs beim Alpinskifinale in Soldeu an der ersten Position. Der Schweizer ist damit drauf und dran, den Punkterekord von Hermann Maier zu knacken. Dieser liegt seit dem Jahr 2000 bei genau 2.000 Zählern. Halbzeitzweiter war der Franzose Alexis Pinturault (+1,09 Sekunden), Dritter der Norweger Alexander Steen Olsen (+1,12). Stefan Brennsteiner war Zehnter (+2,19), Marco Schwarz Elfter (+2,22).

Raphael Haaser lag an 15. Stelle (+2,54), Manuel Feller an 17. (+2,87), Patrick Feurstein an 23. (+4,42) und Vincent Kriechmayr an 24. (+4,67).

Odermatt fehlen 58 Punkte auf die Maier-Bestmarke, ihm reicht also ein dritter Rang. Gewinnt er, wird er auch den Rekord von Siegen in einer Saison einstellen, 13 Erfolge haben bisher der Schwede Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18) geschafft. (APA, 18.3.2023)