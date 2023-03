Passanten beobachteten den 35-Jährigen in Tarnuniform nahe der Grenze und verständigten die Polizei. Mehrere Waffen wurden bei ihm sichergestellt

Der bewaffnete Mann behauptete gegenüber der Polizei einen mehrtägigen Survival-Trip geplant zu haben. Foto: IMAGO/Michael Kristen

Reichenthal – Bewaffnet mit einem Gewehr, einem Revolver und mehreren Messern ist ein 35-Jähriger am Freitag nahe der Grenze zu Tschechien in Reichenthal von der Polizei gestellt worden. Nach Aufforderung durch die Einsatzkräfte legte der Tscheche seine Messer und Schusswaffen ab, die sich als nicht funktionsfähig herausstellten. Dennoch wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann sagte, dass er einen mehrtägigen Survival-Trip geplant habe. Die Ausrüstung wurde sichergestellt.

Laut Polizeiaussendung von Samstagfrüh war der mit Tarnuniform bekleidete Mann zunächst in Bad Leonfelden gesichtet worden, Beobachter verständigten die Polizei. Nach kurzer Fahndung durch mehrere Polizeistreifen, Diensthunde und die Sondereinheit SIG wurde der Mann nahe Reichenthal aufgegriffen. Das Selbstladegewehr trug er laut Polizei offen am Körper, einen Revolver und mehrere Messer an einem Gurt. Der 35-Jährige wird wegen Ordnungsstörung angezeigt. (APA, red, 18.3.2023)