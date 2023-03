Trump schrieb in einem Beitrag des sozialen Netzwerkes Truth Social, durch Leaks aus dem Büro der New Yorker Staatsanwaltschaft hätte er von der geplanten Verhaftung erfahren

Der Ex-Präsident der USA, Donald Trump, verteidigt sich schon seit längerem Offensiv gegen verschiedene rechtliche Vorwürfe. Foto: APA/AFP/ALON SKUY

New York – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump rechnet laut eigenen Aussagen damit, am Dienstag in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft von Manhattan verhaftet zu werden, und rief seine Anhänger zu Protesten auf, wie aus einem Beitrag auf Truth Social vom Samstag hervorgeht.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme ab. Trump sagte, ohne Beweise zu liefern, dass "illegale Lecks" aus dem Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan darauf hindeuteten, dass er verhaftet werden würde. Er sagte nicht, wie die Anklage lauten würde.

Trump schießt sich auf Staatsanwaltschaft ein

Die Leaks würden darauf hindeuten, dass er, der "mit Abstand führende republikanische Kandidat und ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika" nächste Woche verhaftet werden soll, schrieb Trump in seinem Eintrag. Dabei bezeichnete er die Staatsanwaltschaft als "korrupt" und "hochpolitisch".

Das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg, hat Anfang des Jahres damit begonnen, Beweise für eine Zahlung von 130.000 Dollar vorzulegen, die Michael Cohen, Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt, in den letzten Tagen von Trumps Wahlkampf 2016 an den Pornostar Stormy Daniels geleistet hat, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll. (Reuters, Red, 18.3.2023)