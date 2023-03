Es wird ernst. Am Freitag startet Österreichs Fußball-Nationalteam in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Teamchef Ralf Rangnick will in Linz zwei Pflichtsiege gegen Aserbaidschan und Estland (27. März) einfahren.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Solche vermeintlichen Pflichtsiege sind nicht so selbstverständlich. Manche waren harte Arbeit. DER STANDARD blickt darauf zurück, wie Österreich in den vergangenen 25 Jahren jeweils in die EM-Qualifikation gestartet ist. Von Fehlstarts, legendären Duellen mit Zlatan Ibrahimovic, einem Spektakel in Belgien bis zu starken Niederländern war alles dabei.

Anmerkung: Grundsätzlich wurde das jeweils erste Länderspiel-Doppel der jeweiligen EM-Qualifikation herangezogen. War Österreich an einem der Tage spielfrei, wurde das nächste Doppel auch noch berücksichtigt.