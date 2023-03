Bullen erleiden mit 0:1 in Bochum unerwarteten Rückschlag. Hoffenheim schlägt Hertha im Kellerduell mit 3:1. Schalke punktet in Nachspielzeit

In dieser Galerie: 2 Bilder Erhan Masovic bejubelt sein Tor gegen Leipzig. Foto: IMAGO/Gladys Chai von der Laage Andrej Kramaric trifft zum 1:0 gegen die Hertha. Foto: REUTERS/Heiko Becker

Nach dem 0:7 gegen Manchester City in der Champions League hat RB Leipzig am Samstag auch in der Meisterschaft einen Rückschlag einstecken müssen. Die Bullen verloren in der 25. Runde 0:1 in Bochum.

Hoffenheim feierte indes den ersten Sieg seit Oktober bzw. nach 15 Pflichtspielen. Neues Schlusslicht ist damit der VfB Stuttgart, der 0:1 gegen den VfL Wolfsburg verlor. Marius Bülter rettete Schalke beim 1:1 in Augsburg per Elfmeter in der Nachspielzeit einen Punkt.

Auf Elfmeterschütze Kramaric ist Verlass

Die Hoffenheimer, bei denen Christoph Baumgartner in der 69. Minute ausgetauscht wurde, kamen durch einen Elfmeter-Doppelpack von Andrej Kramaric (24., 37.) auf die Siegerstraße. Für den Endstand sorgte Ihlas Bebou (51.).

Die drei Punkte gerieten auch nicht mehr in Gefahr, als Ex-Salzburg-Stürmer Munas Dabbur zwei Minuten nach seiner Einwechslung wegen eines brutalen Fouls an Dodi Lukebakio ausgeschlossen wurde (71.). Das Hertha-Tor durch Stevan Jovetic (92.) war nur noch Resultatskosmetik. Der bisher letzte Liga-Sieg war der TSG am 14. Oktober des Vorjahres mit dem 3:0 bei Schalke gelungen. Zuletzt hatte es acht Pflichtspiel-Niederlagen in Serie gesetzt.

Rückschlag für Leipzig

Die Leipziger mussten im Kampf um einen Champions-League-Platz einen Rückschlag einstecken. Das Kopfball-Tor von Erhan Masovic besiegelte die 0:1-Pleite der Sachsen beim VfL Bochum, wo Kevin Stöger bis zur 69. Minute im Einsatz war. Bei den Gästen wurde Konrad Laimer in der 82. Minute ausgetauscht, Xaver Schlager fehlte verletzt. Leipzigs Sturmlauf im Finish blieb unbelohnt, so landete etwa ein Schuss von Dominik Szoboszlai an der Innenstange (92.).

Patrick Wimmer (bis zur 58. Minute) feierte mit dem VfL Wolfsburg einen 1:0-Auswärtserfolg gegen das neue Schlusslicht Stuttgart. Goldtorschütze war der Ex-VfB-Kicker Omar Marmoush (56.).

Der Führungstreffer für Augsburg gegen Schalke glückte Arne Mair (51.), Assistgeber Ermedin Demirovic sah zwei Minuten später die Rote Karte. Schalkes Marius Bülter egalisierte in der 93. Minute aus einem Strafstoß. Bei den Augsburgern wurde Julian Baumgartlinger in der 74. Minute eingewechselt. (red, APA, 18.3.2023)

Ergebnisse, 25. Runde:

Samstag

TSG Hoffenheim – Hertha BSC 3:1 (2:0)

Hoffenheim: Baumgartner bis 69.

VfL Bochum – RB Leipzig 1:0 (0:0)

Bochum: Stöger bis 69.; Leipzig: ohne Schlager (verletzt), Laimer bis 82.

FC Augsburg – Schalke 04 1:1 (0:0)

Augsburg: Baumgartlinger ab 74.; Schalke: Greiml Ersatz

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Wolfsburg: Wimmer bis 58., Pervan Ersatz

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 18.30

Sonntag

Union Berlin – Eintracht Frankfurt 15.30

Bayer Leverkusen – Bayern München 17.30

FSV Mainz 05 – SC Freiburg 19.30