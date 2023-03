In dieser Galerie: 2 Bilder Muss ein Aufholjagd starten: Max Verstappen. Foto: APA/AP/Bruno Die erste Startreihe: Sergio Perez und Fernando Alonso. Foto: APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Jeddah – Red-Bull-Pilot Sergio Perez hat die Bestzeit im Qualifying für den Grand Prix von Saudi-Arabien erzielt. Der Mexikaner sicherte sich in Jeddah die zweite Pole Position in seiner Karriere, die erste hatte er im Vorjahr an derselben Stelle geholt. Perez war am Samstag 0,155 Sekunden schneller als der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen musste die Qualifikation wegen eines technischen Defekts vorzeitig abbrechen.

Der Red Bull des Niederländers verlor im zweiten Qualifying-Abschnitt plötzlich an Antrieb und konnte in der Box nicht mehr schnell genug flott gemacht werden. Der Niederländer, der in jeder der drei Trainingssessions in Jeddah die Bestzeit aufgestellt hat, wird damit am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) voraussichtlich vom 15. Platz ins Rennen starten.

Ferrari-Mann Leclerc wird nach einem Wechsel der Kontrollelektronik in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten strafversetzt. Neben Perez wird Fernando Alonso im Aston Martin aus der ersten Reihe ins Rennen gehen. (APA; 18.3.2023)

Startaufstellung:

1. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing 1:28,265 Min.

2. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,465

3. George Russell (GBR) Mercedes +0,592

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,666

5. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +0,680

6. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,813

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,958

8. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,978

9. Pierre Gasly (FRA) Alpine +1,092

10. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:29,451 (in Q2 ausgeschieden)



11. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:29,461

12. Charles Leclerc (MON)* Ferrari +0,155



13. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:29,634

14. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:29,668



15. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:49,953

16. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:29,939 (in Q1 ausgeschieden)

17. Alexander Albon (THA) Williams 1:29,994

18. Nyck de Vries (NED) AlphaTauri 1:30,244

19. Lando Norris (GBR) McLaren 1:30,447

20. Logan Sargeant (USA) Williams 2:08,510

* = Strafversetzung plus zehn Plätze