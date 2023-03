Die ÖVP Niederösterreich macht Udo Landbauer zum neuen "Mister Europa". Foto: apa / helmut fohringer

St. Pölten/Brüssel – Nach den ersten Aufregungen über den Koalitionspakt der ÖVP mit der FPÖ in Niederösterreich wegen eines umstrittenen Corona-Wiedergutmachungsfonds droht Johanna Mikl-Leitner das nächste Ungemach. In Teilen der eigenen Partei gärt es, weil die ÖVP-Landeshauptfrau bereit ist, einen Teil der Europa-Agenden in der Regierung an die EU-skeptischen Freiheitlichen abzugeben.

Nach Informationen des STANDARD soll FPÖ-Chef Udo Landbauer für diesen Bereich zuständig werden. Er wird Landeshauptfraustellvertreter und gemäß der schwarz-blauen Abmachung neben dem Verkehrsdossier auch die EU-Regionalförderung verantworten. Bisher war dafür der ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger zuständig, der aus der Regierung ausscheiden wird. Die Landeshauptfrau, die schon bisher für die Außenvertretung des Landes Niederösterreich, für EU-Integration und EU-Erweiterung zuständig war, teilt sich das Europadossier in Zukunft mit Landbauer.

Karas: "Das geht nicht."

Das wurde dem STANDARD am Sonntag aus ÖVP-Kreisen bestätigt. Diese Entwicklung sorgt insbesondere bei der ÖVP-Jugend für Irritation. Othmar Karas, Erster Vizepräsident im Europäischen Parlament sagte in einer ersten Reaktion: "Das geht nicht." Er stammt selbst aus Niederösterreich. Eichtinger, so Karas, sei bisher der eigentliche Europalandesrat im Land gewesen, "der Koordinierer und Erlediger", auch derjenige, der die Regierung im Ausschuss der Regionen in Brüssel vertreten habe.

Sollte die Aufteilung tatsächlich so erfolgen, wie aktuell zwischen ÖVP und FPÖ paktiert, dann würde Landbauer einen wesentlichen Teil der EU-Politik der Regierung übernehmen. Für Agrarförderungen und Umwelt bleibe weiterhin der zuständige Vizelandeshauptmann Stephan Pernkopf zuständig.

ÖVP Niederösterreich bisher überzeugt proeuropäisch

Die bisherige Kompetenz von Eichtinger umfasst den Bereich der Regionalförderung, das LEADER-Programm, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Nachbarschaftspolitik, etwa bei Spitälern. EU-Bürger können dies- und jenseits der Grenzen medizinisch problemlos behandelt werden. Eine offene Frage ist nun auch, wer das Europaforum Wachau in Stift Göttweig übernimmt, das einst von Mikl-Leitner-Vorgänger Erwin Pröll ins Leben gerufen wurde. Auch das fällt in Eichtingers Bereich.

Die niederösterreichische Landespartei gehört traditionell zu den überzeugtesten Vertretern eines proeuropäischen Kurses. Nicht zuletzt war der frühere Außenminister Alois Mock, der "Mister Europa" und einer der Väter des EU-Beitritts des Landes, ein Niederösterreicher. Mikl-Leitners Vorgänger Erwin Pröll setzte diese Tradition mit Nachdruck fort. Jedes Jahr findet in Stift Göttweig ein Europasymposium mit prominenten Politikern aus EU-Institutionen statt.

Wie das in Zukunft mit den Freiheitlichen, die einen scharfen EU-skeptischen Kurs fahren, weitergehen soll, darüber rätseln nun manche in der Landespartei.

Finale Kompetenzverteilung am Donnerstag

Die Angelobung der neuen Regierung soll diese Woche nach der Konstituierung des Landtages erfolgen. Bis dahin muss endgültig geklärt werden, wer in der neunköpfigen Regierung welche Zuständigkeit erhält. Die ÖVP hat vier Regierungssitze, die FPÖ drei, die SPÖ zwei, gemäß dem Wahlergebnis und dem in der Verfassung verankerten Proporz zur Machtaufteilung.

Dementsprechend muss auch die SPÖ noch mit Kompetenzen bedacht werden – wobei ÖVP und FPÖ die wichtigsten Themen bereits untereinander aufgeteilt haben. Was für die Roten übrig bleibt, soll am Montag geklärt werden: Da gibt es ein Gespräch zwischen dem designierten ÖVP-Klubchef Jochen Danninger und dem designierten SPÖ-Klubchef Hannes Weninger. Eine Schlüsselfrage wird dabei sein, ob die Roten die Aufsicht über "ihre" Gemeinden behalten dürfen. Aktuell prüft ein ÖVP-Regierungsmitglied die schwarzen Gemeinden und ein SPÖ-Regierungsmitglied die roten.

Laut der schwarz-blauen Vereinbarung verteilen sich die wesentlichen Kompetenzen in der Landesregierung künftig so:

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): Kultur, Personal, Außenbeziehungen (inklusive EU), Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Wirtschaft, Tourismus, Natur im Garten

Stephan Pernkopf (ÖVP): Raumordnung, Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Wissenschaft und Forschung, Regionalinitiativen

Ludwig Schleritzko (ÖVP): Finanzen, Gemeindeaufsicht (ÖVP-Gemeinden), Landeskliniken, Initiative "Tut Gut"

Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP): Bildung, Soziales, Wohnbau

Christoph Luisser (FPÖ): Asyl, Sicherheit, Staatsbürgerschaft, Zivilschutz, Naturschutz, Tierschutz

Udo Landbauer (FPÖ): Verkehr (Straße und Öffis), Sport, Geschäftsstelle EU-Regionalpolitik und INTERREG Österreich-Tschechien

Susanne Rosenkranz (FPÖ): Arbeitsmarkt, Hilfsfonds Corona, Behindertenhilfe, Konsumentenschutz, NÖGUS (Gesundheits- und Sozialfonds)

(Thomas Mayer, Sebastian Fellner, 19.3.2023)