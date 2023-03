In dieser Galerie: 2 Bilder In ihrer eigenen Liga: Mikaela Shiffrin. Foto: REUTERS/Albert Gea

Soldeu – 14. Saisonsieg, 88. Erfolg der Karriere, die meisten Riesentorläufe in der Geschichte gewonnen sowie Podestplätze erreicht, und mit dem zweitgrößten Vorsprung die große Kugel geholt: Für Mikaela Shiffrin hat auch der letzte Tag der Skiweltcupsaison noch viel Bemerkenswertes gebracht. Die US-Amerikanerin gewann am Sonntag in Soldeu 0,06 Sek. vor der Norwegerin Thea Louise Stjernesund und 0,20 vor der Kanadierin Valerie Grenier. Franziska Gritsch wurde 12., Ricarda Haaser 13.

Von 88 Siegen passierten 21 im Riesentorlauf, womit Shiffrin einen mehr als die Schweizerin Vreni Schneider gewonnen hat. Das Übergepäck wiegt mit der großen Kugel für den Gesamtweltcup und den kleinen für die Wertungen in Riesentorlauf und Slalom schwer.

989 Punkte Vorsprung auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami bedeuten den zweitgrößten Vorsprung in der Weltcup-Historie, die Slowenin Tina Maze hatte 2012/13 auf die Deutsche Maria Höfl-Riesch 1.313. Die 2.206 Punkte von Shiffrin heuer sind zugleich der zweitgrößte Wert nach den 2.414 von Maze 2012/13. Mit nun 138 Podestplätzen hat sie einen mehr als Landsfrau Lindsey Vonn auf dem Konto und damit unter den Frauen die Nummer eins.

Selfie-Time nach dem Rennen. Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

"Ich bin immer noch nervös, das war furchtbar heute", sagte Shiffrin im Ziel und betonte einmal mehr, dass es ihr ums Skifahren, nicht um die Rekorde geht. Zur Freude der Fans nahm das Zielstadion-Interview ihr Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde vor, was die 28-Jährige sichtlich aus der Fassung brachte. Bezüglich kommender Ziele ließ sie sich nichts entlocken. Geht sie weiter ihren Weg, wird der Hunderter vielleicht schon kommende Saison fallen.

Österreicherinnen in Nebenrollen

Die Österreicherinnen spielten im Kampf um die vorderen Plätze keine Rolle, Gritsch machte als Zwölfte (+1,25) aber Punkte. Teilerfolg war die viertbeste Zeit im zweiten Durchgang. "Im Steilhang habe ich meine Hausaufgabe zu machen." Mit der Saison war sie zufrieden, sie punktete in vier Disziplinen. "Das ist extrem cool, das ist der Weg, das ist das Ziel, da möchte ich dranbleiben." Den Fokus möchte sie auf den technischen Disziplinen behalten.

Immer auf Zug. Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Auch Ricarda Haaser schrieb in ihrem ersten Rennen nach Verletzungspause als 13. an. (+1,34). Zur Halbzeit Achte, attackierte sie im zweiten Durchgang, kam auf den Schuh und vermied knapp einen Ausfall. "Wir müssen an der Konstanz arbeiten und auf unser Skifahren vertrauen. Teilweise sind die Leistungen nicht so schlecht, wie oft geredet wird." WM-Bronze in der Kombi war ihr Saisonhighlight, im nächsten Winter will sie mehr fahren als nur den Riesentorlauf.

Katharina Liensberger als 18. und Stephanie Brunner als 19. gingen leer aus, Julia Scheib war im ersten Durchgang ausgeschieden. Die Französinnen Tessa Worley (11.), und Coralie Frasse Sombet (16.) beendeten ihre Karrieren, die Italienerin Federica Brignone (Ausfall) überlegt noch. (APA; 19.3.2023)

Endstand des Weltcup-Riesentorlaufs in Soldeu:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:55,88

2. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:55,94 +0,06

3. Valerie Grenier (CAN) 1:56,08 +0,20

4. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:56,34 +0,46

5. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:56,52 +0,64

6. Marta Bassino (ITA) 1:56,57 +0,69

7. Alice Robinson (NZL) 1:56,65 +0,77

8. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:56,73 +0,85

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:56,96 +1,08

10. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:57,08 +1,20

11. Tessa Worley (FRA) 1:57,09 +1,21

12. Franziska Gritsch (AUT) 1:57,13 +1,25

13. Ricarda Haaser (AUT) 1:57,22 +1,34

14. Wendy Holdener (SUI) 1:57,33 +1,45

15. Paula Moltzan (USA) 1:57,41 +1,53

16. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:57,93 +2,05

17. Andrea Ellenberger (SUI) 1:58,39 +2,51

18. Katharina Liensberger (AUT) 1:58,49 +2,61

19. Stephanie Brunner (AUT) 1:58,52 +2,64

20. Estelle Alphand (SWE) 1:58,71 +2,83

21. Michelle Gisin (SUI) 1:58,72 +2,84

22. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:59,29 +3,41

23. Ana Bucik (SLO) 1:59,46 +3,58

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Julia Scheib (AUT), Nina O'Brien (USA), Sara Hector (SWE), Federica Brignone (ITA), Petra Vlhova (SVK)

Gesamtwertung (Endstand nach 38 Rennen):



1. Mikaela Shiffrin (USA) 2206

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 1217

3. Petra Vlhova (SVK) 1125

4. Federica Brignone (ITA) 1069

5. Sofia Goggia (ITA) 916

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 903

7. Wendy Holdener (SUI) 858

8. Marta Bassino (ITA) 749

9. Elena Curtoni (ITA) 666

10. Sara Hector (SWE) 636

11. Ilka Stuhec (SLO) 602

12. Corinne Suter (SUI) 571

13. Michelle Gisin (SUI) 552

14. Cornelia Hütter (AUT) 512

15. Paula Moltzan (USA) 506

weiter:

19. Mirjam Puchner (AUT) 462

23. Franziska Gritsch (AUT) 391

29. Nina Ortlieb (AUT) 336

30. Ramona Siebenhofer (AUT) 324

32. Stephanie Venier (AUT) 276

34. Katharina Truppe (AUT) 259

39. Katharina Liensberger (AUT) 232

48. Tamara Tippler (AUT) 160

48. Ricarda Haaser (AUT) 160

53. Nicole Schmidhofer (AUT) 135

55. Christina Ager (AUT) 123

62. Stephanie Brunner (AUT) 84

64. Julia Scheib (AUT) 79

67. Katharina Huber (AUT) 74

72. Ariane Rädler (AUT) 65

77. Elisabeth Kappaurer (AUT) 60

82. Nadine Fest (AUT) 45

91. Elisa Mörzinger (AUT) 22

93. Chiara Mair (AUT) 21

102. Marie-Therese Sporer (AUT) 15

108. Elisabeth Reisinger (AUT) 9

115. Nina Astner (AUT) 5

117. Lisa Hörhager (AUT) 4

Riesentorlauf Frauen (Endstand nach 10 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 800

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 532

3. Marta Bassino (ITA) 515

4. Petra Vlhova (SVK) 486

5. Federica Brignone (ITA) 476

6. Sara Hector (SWE) 393

7. Valerie Grenier (CAN) 354

8. Tessa Worley (FRA) 328

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 311

10. Thea Louise Stjernesund (NOR) 236

11. Paula Moltzan (USA) 209

12. Alice Robinson (NZL) 207

13. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 199

14. Ana Bucik (SLO) 146

15. Ricarda Haaser (AUT) 138

weiter:

18. Franziska Gritsch (AUT) 120

20. Katharina Liensberger (AUT) 94

23. Stephanie Brunner (AUT) 84

24. Julia Scheib (AUT) 79

27. Ramona Siebenhofer (AUT) 64

29. Elisabeth Kappaurer (AUT) 60

35. Katharina Truppe (AUT) 37

39. Elisa Mörzinger (AUT) 22

43. Katharina Huber (AUT) 8

45. Nina Astner (AUT) 5

Team Frauen (38):

1. Schweiz 5020

2. Italien 4188

3. Österreich 3973

4. USA 3264

5. Norwegen 2339

6. Schweden 1508

7. Deutschland 1414

8. Frankreich 1259

9. Slowakei 1125

10. Slowenien 1095

11. Kanada 919

12. Kroatien 557

13. Neuseeland 313

14. Polen 200

15. Tschechien 168

16. Andorra 96

17. Albanien 59

18. Japan 16

19. Bosnien-Herzegowina 6

20. Großbritannien 3

Nationencup (76):

1. Schweiz 11318

2. Österreich 8729

3. Norwegen 7611

4. Italien 6698

5. USA 4389

6. Frankreich 3674

7. Deutschland 3164

8. Kanada 2075

9. Slowenien 1767

10. Schweden 1677

11. Slowakei 1154

12. Kroatien 970

13. Neuseeland 313

14. Andorra 276

15. Großbritannien 226

16. Polen 200

17. Bulgarien 182

18. Tschechien 180

19. Belgien 119

20. Griechenland 91

21. Albanien 59

22. Spanien 51

23. Liechtenstein 44

24. Chile 44

25. Finnland 22

26. Japan 22

27. Dänemark 6

28. Bosnien-Herzegowina 6