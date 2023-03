Nicht zu biegen: Mikaela Shiffrin. Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Soldeu – Mikaela Shiffrin hat am Sonntag ihren 14. Saisonsieg gefeiert. Die US-Amerikanerin gewann das letzte Saisonrennen beim Finale in Soldeu und stellte gesamt auf 88 Erfolge in ihrer Karriere, der Hunderter ist damit nächste Saison schon möglich. Im Riesentorlauf setzte sie sich 0,06 Sek. vor der Norwegerin Thea Louise Stjernesund und 0,20 vor der Kanadierin Valerie Grenier durch. Franziska Gritsch wurde 12., Ricarda Haaser 13.

Shiffrin holte sich damit auch die Riesentorlauf-Bestmarke, sie hat nun 21 Rennen in dieser Disziplin gewonnen und damit eines mehr als die Schweizerin Vreni Schneider.

Die Österreicherinnen spielten im Kampf um die vorderen Plätze keine Rolle, Franziska Gritsch machte als Zwölfte (+1,25) Punkte. "Mit meinen Schritten vorwärts in der Saison bin ich zufrieden, es geht in die richtige Richtung", sagte Gritsch, die freilich konstanter werden will. Auch Ricarda Haaser schrieb in ihrem ersten Rennen nach Verletzungspause als 13. an. (+1,34).

Katharina Liensberger als 18. und Stephanie Brunner als 19. gingen leer aus, Julia Scheib war im ersten Durchgang ausgeschieden. Die Französinnen Tessa Worley (11.), und Coralie Frasse Sombet (16.) beendeten ihre Karriere, die Italienerin Federica Brignone (Ausfall) überlegt noch. (APA; 19.3.2023)

Endstand des Weltcup-Riesentorlaufs in Soldeu:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:55,88

2. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:55,94 +0,06

3. Valerie Grenier (CAN) 1:56,08 +0,20

4. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:56,34 +0,46

5. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:56,52 +0,64

6. Marta Bassino (ITA) 1:56,57 +0,69

7. Alice Robinson (NZL) 1:56,65 +0,77

8. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:56,73 +0,85

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:56,96 +1,08

10. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:57,08 +1,20

11. Tessa Worley (FRA) 1:57,09 +1,21

12. Franziska Gritsch (AUT) 1:57,13 +1,25

13. Ricarda Haaser (AUT) 1:57,22 +1,34

14. Wendy Holdener (SUI) 1:57,33 +1,45

15. Paula Moltzan (USA) 1:57,41 +1,53

16. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:57,93 +2,05

17. Andrea Ellenberger (SUI) 1:58,39 +2,51

18. Katharina Liensberger (AUT) 1:58,49 +2,61

19. Stephanie Brunner (AUT) 1:58,52 +2,64

20. Estelle Alphand (SWE) 1:58,71 +2,83

21. Michelle Gisin (SUI) 1:58,72 +2,84

22. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:59,29 +3,41

23. Ana Bucik (SLO) 1:59,46 +3,58

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Julia Scheib (AUT), Nina O'Brien (USA), Sara Hector (SWE), Federica Brignone (ITA), Petra Vlhova (SVK)

Gesamtwertung (Endstand nach 38 Rennen):



1. Mikaela Shiffrin (USA) 2206

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 1217

3. Petra Vlhova (SVK) 1125

4. Federica Brignone (ITA) 1069

5. Sofia Goggia (ITA) 916

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 903

7. Wendy Holdener (SUI) 858

8. Marta Bassino (ITA) 749

9. Elena Curtoni (ITA) 666

10. Sara Hector (SWE) 636

11. Ilka Stuhec (SLO) 602

12. Corinne Suter (SUI) 571

13. Michelle Gisin (SUI) 552

14. Cornelia Hütter (AUT) 512

15. Paula Moltzan (USA) 506

weiter:

19. Mirjam Puchner (AUT) 462

23. Franziska Gritsch (AUT) 391

29. Nina Ortlieb (AUT) 336

30. Ramona Siebenhofer (AUT) 324

32. Stephanie Venier (AUT) 276

34. Katharina Truppe (AUT) 259

39. Katharina Liensberger (AUT) 232

48. Tamara Tippler (AUT) 160

48. Ricarda Haaser (AUT) 160

53. Nicole Schmidhofer (AUT) 135

55. Christina Ager (AUT) 123

62. Stephanie Brunner (AUT) 84

64. Julia Scheib (AUT) 79

67. Katharina Huber (AUT) 74

72. Ariane Rädler (AUT) 65

77. Elisabeth Kappaurer (AUT) 60

82. Nadine Fest (AUT) 45

91. Elisa Mörzinger (AUT) 22

93. Chiara Mair (AUT) 21

102. Marie-Therese Sporer (AUT) 15

108. Elisabeth Reisinger (AUT) 9

115. Nina Astner (AUT) 5

117. Lisa Hörhager (AUT) 4

Riesentorlauf Frauen (Endstand nach 10 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 800

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 532

3. Marta Bassino (ITA) 515

4. Petra Vlhova (SVK) 486

5. Federica Brignone (ITA) 476

6. Sara Hector (SWE) 393

7. Valerie Grenier (CAN) 354

8. Tessa Worley (FRA) 328

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 311

10. Thea Louise Stjernesund (NOR) 236

11. Paula Moltzan (USA) 209

12. Alice Robinson (NZL) 207

13. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 199

14. Ana Bucik (SLO) 146

15. Ricarda Haaser (AUT) 138

weiter:

18. Franziska Gritsch (AUT) 120

20. Katharina Liensberger (AUT) 94

23. Stephanie Brunner (AUT) 84

24. Julia Scheib (AUT) 79

27. Ramona Siebenhofer (AUT) 64

29. Elisabeth Kappaurer (AUT) 60

35. Katharina Truppe (AUT) 37

39. Elisa Mörzinger (AUT) 22

43. Katharina Huber (AUT) 8

45. Nina Astner (AUT) 5

Team Frauen (38):

1. Schweiz 5020

2. Italien 4188

3. Österreich 3973

4. USA 3264

5. Norwegen 2339

6. Schweden 1508

7. Deutschland 1414

8. Frankreich 1259

9. Slowakei 1125

10. Slowenien 1095

11. Kanada 919

12. Kroatien 557

13. Neuseeland 313

14. Polen 200

15. Tschechien 168

16. Andorra 96

17. Albanien 59

18. Japan 16

19. Bosnien-Herzegowina 6

20. Großbritannien 3