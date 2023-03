Hier das Wiener Riesenrad in seiner digitalen Pracht (und etwas pixeligen Speichen). Foto: Twitter/Fabian Pimminger/Apple

Vor rund einer Woche hat Apple eine neue Erweiterung für die Karten seines Navigationsdienstes Maps angekündigt. Zielländer sind Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien und auch Österreich.

Mittlerweile ist das Update aufgeschlagen. Es bringt detailliertere Informationen und vor allem 3D-Modelle verschiedener Sehenswürdigkeiten mit. In Österreich stehen dabei vor allem Wien, Graz und Salzburg im Fokus.

Wien, Graz, Salzburg



In neuer digitaler Pracht erstrahlen etwa der Stephansdom, das Riesenrad, das Rathaus, der Donauturm und weitere bekannte Gebäude und Einrichtungen. In Salzburg findet man nun eine 3D-Visualisierung der Festung Hohensalzburg und des Doms. In Graz wurden die baulichen Strukturen am Schlossberg, Glockenturm inklusive, eingefügt.

Umfassend dokumentiert hat die Neuzugänge der Webentwickler Fabian Pimminger auf Twitter. Er nennt die Umsetzung allerdings auch "relativ fad und lieblos", etwa im Vergleich zu San Francisco, wo den Modellen im Dark Mode virtuelle Beleuchtung spendiert wird.

Im Moment sind die frischen Modelle noch nicht für alle iOS-Nutzer abrufbar, sondern werden offenbar langsam ausgerollt. Dementsprechend unterscheidet sich die Verfügbarkeit von User zu User und Gerät zu Gerät. Nachdem Apple die Inhalte allgemein freigegeben hat, sollte auch "Look Around", das mit Googles Street View konkurriert, an den Start gehen. (red, 19.3.23)