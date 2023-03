In dieser Galerie: 2 Bilder Braathen am Weg zum kleinen Becher. Foto: Reuters/Gea

Soldeu – Der bunteste Vogel im Ski-Zirkus hat sich zum besten Slalom-Artisten der Saison 2022/23 gekürt. Lucas Braathen fixierte mit Platz zwei (0,06 Sek.) hinter dem Schweizer Ramon Zenhäusern in Soldeu den Gewinn der Slalom-Wertung. Für den 22-jährigen Norweger ist es die erste Kristallkugel seiner Karriere. Für Braathens Landsmann Henrik Kristoffersen war Rang drei (+0,63) am Sonntag zu wenig. Fabio Gstrein schied als Halbzeit-Dritter mit Zwischenbestzeit im unteren Teil aus.

Der Tiroler sorgte damit unfreiwillig für ein Sinnbild des heuer wankelmütigen ÖSV-Slalomteams. Adrian Pertl versöhnte sich als Sechster (+1,19) mit seinem besten Resultat noch für eine fehleranfällige Saison. Die Highlight-Saison des Marco Schwarz ging mit Platz elf zu Ende. Manuel Feller fiel von Platz sechs auf 15 zurück und wurde Fünfter der Slalomwertung. Die ÖSV-Männer schlossen 2022/23 mit nur 16 Podestplätzen und damit so wenigen wie zuletzt vor 31 Jahren (15 in Saison 1991/92) ab. Vincent Kriechmayr (4) und Schwarz sorgten für in Summe fünf Siege.

Der Jungspund Braathen verteidigte seine 32-Punkte-Führung vor dem letzten Rennen gegen den dreifachen Kugel-Gewinner Kristoffersen (2016, 2020, 2022) mit Erfolg. Als dritter Norweger nach Kjetil Andre Aamodt (2000) und Kristoffersen gewann Braathen die Slalom-Weltcup-Wertung. Der zweifache Saisonsieger schloss sechs der zehn Slaloms auf dem Podest ab. Seine Hochform wurde auch von einer zwischenzeitlichen Blinddarm-OP kurz vor der WM im Februar nicht getrübt.

"Es ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll", erklärte ein mit den Emotionen kämpfender Braathen im ORF. Er sah die Kugel als Lohn für die Aufopferung seit er ein neunjähriger Bub gewesen war. "Chapeau an Lucas, super zweiter Lauf, super Slalomsaison", gratulierte Kristoffersen. Er habe alles probiert. "Diese Saison war bissl up and down", meinte der Weltmeister, der den Erfolg auf einer komplett neuen Skimarke hervorhob. "Ich freue mich auf nächstes Jahr."

Braathen hatte im Vorfeld "Vollgas, gemma!" versprochen und hielt Wort. Mit einem schweren Patzer im unteren Teil vergab er eine komfortable Halbzeitführung, zeigte aber schon da, dass er aktuell über den schnellsten Slalomschwung im Feld verfügt. Als Halbzeit-Zweiter hielt er dann auch der finalen Attacke von Kristoffersen mehr als stand.

Der Sohn eines Norwegers und einer Brasilianerin fällt nicht nur auf der Piste mit Bestzeit auf. Lucas Pinheiro Braathen färbt sich die Fingernägel bunt, trägt in seiner Freizeit schon mal Röcke, oder stapft – wie bei der WM – in knallpinken Winter-Boots durch den Schnee. (APA; 19.3.2023)

Endstand des Weltcup-Slaloms am Sonntag in Soldeu:

1. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:54,87

2. Lucas Braathen (NOR) 1:54,93 +0,06

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:55,50 +0,63

4. Marc Rochat (SUI) 1:55,89 +1,02

5. Alex Vinatzer (ITA) 1:56,01 +1,14

6. Adrian Pertl (AUT) 1:56,06 +1,19

7. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:56,20 +1,33

8. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:56,31 +1,44

9. Timon Haugan (NOR) 1:56,50 +1,63

10. Alexis Pinturault (FRA) 1:56,52 +1,65

11. Marco Schwarz (AUT) 1:56,55 +1,68

12. Albert Popow (BUL) 1:56,59 +1,72

13. Loic Meillard (SUI) 1:56,65 +1,78

14. Tommaso Sala (ITA) 1:56,76 +1,89

15. Manuel Feller (AUT) 1:56,83 +1,96

16. Linus Straßer (GER) 1:56,85 +1,98

17. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:57,27 +2,40

18. Corrado Barbera (ITA) 1:57,75 +2,88

19. Stefano Gross (ITA) 1:57,85 +2,98

20. AJ Ginnis (GRE) 2:08,95 +14,08

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Clement Noel (FRA), Samuel Kolega (CRO)

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Fabio Gstrein (AUT), Daniel Yule (SUI), David Ryding (GBR)

Gesamtwertung (Endstand nach 38 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 2042

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1340

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1154

4. Lucas Braathen (NOR) 954

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 953

6. Loic Meillard (SUI) 877

7. Marco Schwarz (AUT) 863

8. Alexis Pinturault (FRA) 839

9. Manuel Feller (AUT) 546

10. Ramon Zenhäusern (SUI) 467

11. Zan Kranjec (SLO) 464

12. James Crawford (CAN) 462

13. Gino Caviezel (SUI) 438

14. Mattia Casse (ITA) 431

15. Andreas Sander (GER) 421

weiter:

16. Daniel Hemetsberger (AUT) 414

30. Raphael Haaser (AUT) 274

31. Matthias Mayer (AUT) 268

38. Otmar Striedinger (AUT) 211

39. Stefan Brennsteiner (AUT) 210

43. Fabio Gstrein (AUT) 190

47. Stefan Babinsky (AUT) 174

53. Adrian Pertl (AUT) 144

79. Michael Matt (AUT) 72

81. Patrick Feurstein (AUT) 69

97. Johannes Strolz (AUT) 51

100. Lukas Feurstein (AUT) 44

105. Andreas Ploier (AUT) 40

109. Julian Schütter (AUT) 37

112. Roland Leitinger (AUT) 35

127. Dominik Raschner (AUT) 17

138. Christopher Neumayer (AUT) 12

146. Christoph Krenn (AUT) 9

160. Daniel Danklmaier (AUT) 2

161. Christian Walder (AUT) 1

Slalom (Endstand nach 10 Rennen):

1. Lucas Braathen (NOR) 546

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 494

3. Ramon Zenhäusern (SUI) 467

4. Daniel Yule (SUI) 401

5. Manuel Feller (AUT) 345

6. Loic Meillard (SUI) 337

7. Linus Straßer (GER) 306

8. Clement Noel (FRA) 292

9. Alexander Steen Olsen (NOR) 275

10. Timon Haugan (NOR) 231

11. Atle Lie McGrath (NOR) 215

12. Tommaso Sala (ITA) 214

13. Marco Schwarz (AUT) 199

14. Fabio Gstrein (AUT) 190

15. Albert Popow (BUL) 182



weiter:

22. Adrian Pertl (AUT) 144

28. Michael Matt (AUT) 72

32. Johannes Strolz (AUT) 51

44. Dominik Raschner (AUT) 17

Team Männer (38):

1. Schweiz 6298

2. Norwegen 5272

3. Österreich 4756

4. Italien 2510

5. Frankreich 2415

6. Deutschland 1750

7. Kanada 1156

8. USA 1125

9. Slowenien 672

10. Kroatien 413

11. Großbritannien 223

12. Bulgarien 182

13. Andorra 180

14. Schweden 169

15. Belgien 119

16. Griechenland 91

17. Spanien 51

18. Chile 44

18. Liechtenstein 44

20. Slowakei 29

21. Finnland 22

22. Tschechien 12

23. Dänemark 6

23. Japan 6

Nationencup (76):

1. Schweiz 11318

2. Österreich 8729

3. Norwegen 7611

4. Italien 6698

5. USA 4389

6. Frankreich 3674

7. Deutschland 3164

8. Kanada 2075

9. Slowenien 1767

10. Schweden 1677

11. Slowakei 1154

12. Kroatien 970

13. Neuseeland 313

14. Andorra 276

15. Großbritannien 226

16. Polen 200

17. Bulgarien 182

18. Tschechien 180

19. Belgien 119

20. Griechenland 91

21. Albanien 59

22. Spanien 51

23. Liechtenstein 44

24. Chile 44

25. Finnland 22

26. Japan 22

27. Dänemark 6

28. Bosnien-Herzegowina 6