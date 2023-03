Ein ungewöhnliches Duo auf der Flucht: Dirk Bogarde (links) und Jon Whiteley in "Ein Kind war Zeuge", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD/Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Preiskämpferinnen – Leben auf dem Polenmarkt Auf einem polnischen Markt an der Grenze zu Deutschland trotzen die Händler der Inflation und der Krise. Der Preis für das Schnäppchenjägerparadies ist eine gnadenlose Selbstausbeutung. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Ein Kind war Zeuge (Hunted, GB 1952, Charles Crichto) Der sechsjährige Robbie (Jon Whiteley) wird Zeuge eines Mordes. Statt zu seinem gewalttätigen Vater zurückzukehren, schließt er sich dem Täter (Dirk Bogarde) an. Bei der Flucht wachsen die Gefährten immer mehr zusamemn. Stimmungvolles, von Empathie und der Schauspielkunst Bogardes getragenes Drama. Bis 21.35, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Haarige Geschäfte Wer verdient an der Glatze? Diese Frage wird am Anfang eines Themenabends gestellt, bei dem es ab 21.05 Uhr um Die Tricks mit Haut und Haar und ab 21.55 Uhr um Pfusch und Betrug – Das Geschäft mit dem Haarausfall geht. Um 22.30 Uhr gibt es noch eine Doku über Haarausfall bei Frauen. Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Trockenheit – wenn das Wasser ausbleibt. / Herzkrank nach Krebstherapie. / Körperkult – bis zum Umfallen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag. Sein & Schein Um Spindoktoren, Message-Control und Autokraten geht es im neuen Programm von Maschek. Autor und Dissident Liao Yiwu veröffentlicht sein neues Buch Unsichtbare Kriegsführung, und das Mumok widmet dem New Yorker Künstler Adam Pendleton die Ausstellung Blackness, White, and Light. Ab 23.25 Uhr ist ein Wechselspiele-Konzert von Roland Neuwirth in St. Corona zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

0.55 KATEGORIE

Der Baum (L’Arbre, AUS/F/I/D 2010, Julie Bertuccelli) Als ihr Mann an einem Herzinfarkt stirbt, versinkt Dawn (Charlotte Gainsbourg) in tiefer Trauer. Die achtjährige Simone (Morgana Davies) sieht in einem Feigenbaum die Inkarnation ihres Vaters. Julie Bertuccelli hat ein Kinderbuch Judy Pascoes als einfühlsames Filmpoem über Verlusterfahrungen verfilmt. Bis 2.30, MDR