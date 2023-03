Das Feuilleton der "Wiener Zeitung" zelebriert seinen 13. Geburtstag. Foto: omark

Wien – Die "Wiener Zeitung" holt am Wochenende unter dem Motto "Feste feiern, solange sie fallen" ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Feuilleton-Ressorts vor den Vorhang. Das Team stellt sich im Artikel "Die Köpfe hinter den Buchstaben" vor. Der Grund: Am 21. März wird das Feuilleton der "Wiener Zeitung" 13 Jahre alt.

Dass das Ressort vermutlich nicht über das Teenageralter hinauskommen wird, hat mit den Plänen der schwarz-grünen Regierung für die im Eigentum der Republik befindliche "Wiener Zeitung" zu tun. Nach 320 Jahren als gedruckte Tageszeitung soll das Medium künftig primär als Onlineportal existieren – und nur nach wirtschaftlicher Maßgabe auch in gedruckter Form erscheinen Im Raum stehen etwa zehn Ausgaben pro Jahr. Das Gesetz soll am 1. Juli 2023 in Kraft treten.

Aus vor dem 320. Geburtstag

"Man kann natürlich sagen: Was sind schon 13 Jahre in einer beinahe 320 Jahre zurückreichenden Geschichte? Denn 320 Jahre Bestehen könnte die 'Wiener Zeitung' im August feiern. Ihr Feuilleton – in seiner jüngsten Ausformung – wird am 21. März 13 Jahre alt. Man kann sagen: 13 Jahre sind viel, wenn man befürchten muss, nicht mehr älter zu werden. Denn wie es aussieht, wird die 'Wiener Zeitung' – die älteste noch gedruckte Zeitung der Welt – ihren 320. Geburtstag nicht mehr erleben", schreibt Feuilleton-Leiterin Christina Böck in ihrem Kommentar.

Kurz vor ihrem Geburtstag werde sie in ihrer gedruckten Form eingestellt werden, so Böck. "Dann wird es auch dieses Feuilleton nicht mehr geben. Die von der Bundesregierung gewünschte digitale Version der 'Wiener Zeitung' wird mit dem, was Sie hier in Händen halten, nichts mehr zu tun haben."

Die erste Ausgabe des im Zuge einer Blattreform unter dem damaligen Chefredakteur Reinhard Göweil neu gegründeten Feuilletons der "Wiener Zeitung" erschien am 21. März 2010. "Es war das erste Mal seit der Nazi-Zeit, dass die 'Wiener Zeitung' wieder ein Feuilleton hatte und damit eine stolze, in Summe mehr als 100 Jahre zurückreichende Tradition mit neuem Leben erfüllte", heißt es. Mit fünf bis sechs Seiten pro Tag sei das Feuilleton der "Wiener Zeitung" in Österreich das umfangreichste seiner Art.

Wie berichtet, haben sich zahlreiche Initiativen formiert, um für den Fortbestand der "Wiener Zeitung" als gedruckte Tageszeitung zu kämpfen. Darunter sind auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler. (red, 19.3.2023)