Das neue ORF-Gesetz und die Haushaltsabgabe biegen in die Zielgerade ein. Die Diskussionen, was der ORF leisten soll, gehen weiter. Foto: STANDARD/Fischer

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

ORF-Stiftungsrat Zach: Haushaltsabgabe erfordert "ORF für alle" – Neues ORF-Gesetz mit Haushaltsabgabe soll in die Zielgerade einbiegen. Das hat Konsequenzen, findet der Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte

Stiftungsrat Lederer warnt vor ORF-Kürzungen: "Finger weg von Landesstudios" – Der von der SPÖ entsandte ORF-Aufsichtsrat vermutet, die ÖVP wolle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk "drastisch reduzieren"

Good Old Bollywood Is Dying: Streaming sorgt für Modernisierungsschub in Indien – Ganz so schlimm ist es zwar noch nicht: Aber große Streamer wie Disney und Netflix unterwandern traditionelle indische Filme immer stärker mit zeitgemäßen Angeboten

700.000 sahen bei "Dancing Stars" Hannes Kartnig fliegen – "Micky-Maus-Gage", aber zwölf Kilo Gewichtsverlust für den Ex-Präsidenten von Sturm Graz bis zur dritten Folge der ORF-Tanzshow

"Der Tod kommt nach Venedig" auf ORF 2: Venedig sehen und schreien – Ein Mann stürzt bei einer Flucht ins Wasser und wird von einem Boot gerammt – Sonntagabend im ORF

Jan Böhmermann peitscht sich ins "Guinness Buch der Rekorde" – TV-Satiriker über das Geschäftsmodell der Rekordfibel mit Firmen und Diktaturen

Freche Elin zieht ein: "Sesamstraße" bekommt Bewohnerin mit Rollstuhl – Das Mädchen mit den dunklen Haaren und Rollstuhl begeistert vor allem mit frechen Sprüchen und Freude an Technik

Feuilleton der "Wiener Zeitung" feiert 13. und womöglich letzten Geburtstag – Regierung plant das Aus als Tageszeitung. "Wiener Zeitung" holt Redaktion vor den Vorhang

Wellness für Paare, drei Jahre Corona, Der Boden unter den Füßen: TV-Tipps für Sonntag – P.S. Ich liebe dich, Die Brücke von Arnheim, In The Basement – Ankathie Koi, The Missing – mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!