Austria nach 2:0 im Derby gegen Rapid in Meistergruppe

WSG unterliegt Sturm mit 0:2 und verpasst Meistergruppe

Austria Klagenfurt trotz 2:4 in Lustenau in Meistergruppe

LASK nach zweimaliger Aufholjagd nur 2:2 in Hartberg

Altach entführt einen Punkt aus Salzburg

Maximilian Senft (Ried-Trainer): "Nach der frühen Verletzung von Nutz war es nicht einfach, eine gute Reaktion zu zeigen. Aber die Mannschaft hat den Schock gut weggesteckt. Wir hätten zur Halbzeit 1:0 in Führung gehen müssen. Die zweite Hälfte war offen. Unsere Wechsel haben neue Energie gebracht. In den letzten 20 Minuten haben wir offensiv gespielt. Wir hatten die besseren Chancen, daher bin ich ein bisschen verärgert über das Ergebnis. Nach der Punkteteilung ist es für alle extrem steinig. Es wird ein Kampf ums Überleben, aber wir sind vorbereitet. Ich sehe keinen klaren Abstiegskandidaten."

Manfred Schmid (WAC-Trainer): "Das 0:0 geht grundsätzlich in Ordnung, auch wenn Ried die größeren Torchancen hatte. Am Ende hat uns Bonmann am Leben gehalten. In der zweiten Hälfte habe ich bei uns eine Phase gesehen, wo wir richtig guten Fußball gespielt haben. Wir haben bei Defensiv-Standards sehr wenig zugelassen. Die Mannschaft ist stabiler geworden. Wir haben trotz der Umstellung auf eine Viererkette nur wenige Fehler gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass die Spieler noch mehr Selbstbewusstsein bekommen. In der Qualifikationsgruppe werden sie laufen, grätschen und kämpfen. In den Zweikämpfen müssen sie sich manchmal besser verhalten und schlitzohriger werden. Bei dem Fußball, den ich spielen lassen will, muss die Mannschaft aggressiver sein. Ich will noch mehr Laufarbeit und Ballbesitz."