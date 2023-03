Marcel Sabitzer schreibt an. Foto: APA/AP/Super

Manchester – Marcel Sabitzer hat am Sonntag sein erstes Tor für Manchester United erzielt – und das auf sehenswerte Art und Weise. Der österreichische Fußball-Teamspieler traf bei Uniteds 3:1 im FA-Cup-Viertelfinale im Old Trafford gegen Fulham nach Stanglpass von Luke Shaw mit der Ferse zum 2:1 (77.). Fulham war durch Aleksandar Mitrovic (50.) in Führung gegangen, dann aber wurde der Serbe ebenso wie Willian in der 72. Minute ausgeschlossen.

Bruno Fernandes stellte aus einem Elfmeter auf 1:1 (75.) und sorgte auch für den Endstand (96.). ManUnited trifft nun im Semifinale im Wembley-Stadion auf Brighton, die zweite Halbfinal-Partie bestreiten Manchester City und Sheffield United. (APA, 19.3.2023)