Lazio gewinnt Derby gegen AS Roma 1:0

In Neapel läuft es wie am Schnürchen. Foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Turin – Napoli steuert unbeirrt dem ersten italienischen Fußball-Meistertitel seit 1990 entgegen. Die Süditaliener feierten am Sonntag gegen Torino einen 4:0-Auswärtssieg und liegen elf Runden vor Schluss 19 Punkte vor Lazio, das im Derby gegen AS Roma 1:0 gewann. Inter würde mit einem Erfolg im Abendmatch gegen Juventus wieder bis auf 18 Zähler an Napoli herankommen. Für den Spitzenreiter trafen Victor Osimhen (9., 51.), Khvicha Kvaratskhelia (35./Elfmeter) und Tanguy Ndombele (68.)

Bei Torino fehlte Valentino Lazaro wegen einer Verletzung. Das entscheidende Tor für Lazio gegen Roma erzielte Mattia Zaccagni in der 65. Minute. Salzburgs Europa-League-Bezwinger Roma ist damit weiterhin Tabellenfünfter. (APA; 19.3.2023)