Lazio gewinnt Derby gegen AS Roma 1:0. Inter unterlag Juventus 0:1

In Neapel läuft es wie am Schnürchen. Foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Turin – Napoli steuert unbeirrt dem ersten italienischen Fußball-Meistertitel seit 1990 entgegen. Die Süditaliener feierten am Sonntag gegen Torino einen 4:0-Auswärtssieg und liegen elf Runden vor Schluss 19 Punkte vor dem Neo-Zweiten Lazio, der im Derby gegen AS Roma 1:0 gewann. Inter Mailand ist nach einer 0:1-Heimniederlage in einem weiteren Schlager gegen Juventus Turin zwei Zähler dahinter nur noch Dritter. Die "Alte Dame" ist auf Position sieben zu finden.

Für den Spitzenreiter trafen Victor Osimhen (9., 51.), Khvicha Kvaratskhelia (35./Elfmeter) und Tanguy Ndombele (68.) Bei Torino fehlte Valentino Lazaro wegen einer Verletzung. Das entscheidende Tor für Lazio gegen Roma erzielte Mattia Zaccagni in der 65. Minute. Salzburgs Europa-League-Bezwinger Roma ist damit weiterhin Tabellenfünfter. Zum Matchwinner für Juve avancierte Filip Kostic mit seinem Tor bereits in der 23. Minute. (APA; 19.3.2023)