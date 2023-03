Die Darsteller von "Ted Lasso": Brett Goldstein (li.) Toheeb Jimoh, Hannah Waddingham, Jason Sudeikis und Brendan Hunt. Die Serie ist auf Apple TV+ abrufbar. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Die Darstellerinnen und Akteure der Serie "Ted Lasso" besuchen am Montag das Weiße Haus, um bei US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden über "die Bedeutung der psychischen Gesundheit für das allgemeine Wohlbefinden" vorzusprechen. Apple kündigte das Treffen am Sonntagnachmittag an.

Präsident Biden bestätigte den Auftritt auf Twitter, indem er einen Hinweis auf die Apple TV+- Hit-Comedy postete, bezugnehmend auf eines von Ted Lassos Schlüsselwörter:

In der TV-Serie "Ted Lasso" geht es um einen Fußballtrainer, der einen fiktionalen Klub der realen englischen Premier League betreut, ohne einen Funken Ahnung vom Spiel zu haben. Mit unerschütterlichem Optimismus und unkonventionellen Trainingsmethoden erspielt er sich Erfolge und Sympathien. Die Hauptrolle der erfolgreichsten Serie von Apple TV+ spielt Jason Sudeikis, der "Ted Lasso" zusammen mit Bill Lawrence, Joe Kelly und Brendan Hunt entwickelt hat. Seit kurzem ist die dritte Staffel abrufbar.

"Ted Lasso' hat die Welt durch seine universellen Themen rund um Optimismus, Freundlichkeit und Entschlossenheit und die Lasso-Philosophie 'glauben' inspiriert", heißt es in der Ankündigung des Treffens bei Apple. In der zweiten Staffel der Serie ging es auch um Panikattacken. Ob eine vierte Staffel kommt, ist noch unklar. (red, 20.3.2023)