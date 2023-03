Düfte haben es so an sich, dass sie besonders prägenden Eindruck hinterlassen und einen sofort in vergangene Zeiten zurückversetzen. Was sind Ihre Erfahrungen damit?

Am 21. März wurde der International Fragrance Day begangen – der Tag der Düfte. Gemeint ist hiermit nicht ausschließlich Parfum, eher ist die Idee hinter diesem Tag, diverser Gerüche zu gedenken, die aus verschiedenen Gründen Assoziationen auslösen. Schließlich ist der Geruchssinn nach Angaben der Wissenschaft bei Säugetieren der älteste Sinn. Und nachweislich sind über die Nase aufgenommene Sinneseindrücke jene, die sich am intensivsten einprägen und am engsten mit Emotionen und Erinnerungen verknüpft sind. Die ersten Eindrücke, an die man sich in dieser Hinsicht erinnern kann, reichen meist bis in die Kindheit zurück. Nicht umsonst soll Vanille deshalb ein so hochgradig beliebter Duft sein, weil er an den Geruch der Mutterbrust beziehungsweise Muttermilch erinnert.

"Mmmmmhhh ..." Foto: Getty Images/iStockphoto/Aleksandar Dickov

Gerüche aus Kindertagen

Die Verbindung zwischen Geruch und Erinnerung ist psychologisch als "Proust-Effekt" belegt und konnte mittels Analysen der Gehirnaktivität nachgewiesen werden. Hintergrund der Bezeichnung: Im Werk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" versetzt der französische Schriftsteller Marcel Proust seinen Ich-Erzähler zurück in die Kindheit, ausgelöst vom Geruch eines französischen Gebäcks, der Madeleine.

Zahlreiche olfaktorische Wahrnehmungen können sich bereits in den ersten Lebensjahren bewusst oder unbewusst eingeprägt haben und haben heute viel damit zu tun, ob man sich an einem Ort oder mit einem Menschen umgehend wohlfühlt oder nicht. Vielleicht erinnert der Geruch von Schweinsbraten an Besuche bei der Oma, als das ganze Haus danach duftete, oder ein Blumenduft an die beste Freundin aus Kindheitstagen, die sich oftmals heimlich mit Mamas teurem Veilchenparfum einsprühte. Möglicherweise machte man wiederholt Urlaub am Bauernhof und kann bis heute nicht verstehen, warum andere über Stallgeruch die Nase rümpfen. Der Opa roch eventuell nach Pfeifentabak, was einen gar nicht störte, weil er mit seinen Enkerln immer unermüdlich spielte oder ihnen stundenlang vorlas. Das Aroma von Chlorwasser und Sonnenöl lässt vielleicht die Erinnerung an all die sorglosen Sommer im Freibad vor dem inneren Auge erscheinen. Selbst ein bestimmter Putzmittel- oder Waschmittelgeruch kann Erinnerungen an eine Situation auslösen, in der man sich stets wohlfühlte – oder die man kaum ertragen konnte.

Kennen Sie das?

Welche Düfte erinnern Sie an Ihre eigene Kindheit und lassen positive oder negative Bilder von damals vor Ihrem inneren Auge entstehen? Und wenn Sie an Ihre Kinder oder Ihre Enkel denken: Was glauben Sie, an welche Gerüche aus ihrem heutigen Alltag sich diese ein Leben lang erinnern werden? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 22.3.2023)