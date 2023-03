Endlich Frühling! Die Sonnenstrahlen wagen sich raus und damit auch wieder mehr Radfahrerinnen und Radfahrer. Zwar waren diese in Wien auch im Winter recht zahlreich unterwegs und ließen sich von den niedrigen Temperaturen nicht abschrecken, aber in der warmen Jahreszeit steigt der Anteil der Radlerinnen und Radler dann doch noch einmal an.

Viele, die ihren fahrbaren Untersatz eingewintert haben, müssen diesen nun wieder fahrtauglich machen. Die Staubschicht, die sich über den Winter angesetzt hat, sollte entfernt, die Kette möglicherweise neu gespannt und geölt werden. Auch sollte man sämtliche Schrauben überprüfen und gegebenenfalls nachziehen, damit einer sicheren Ausfahrt nichts im Weg steht. Vermutlich hat der Reifendruck auch etwas nachgelassen – ist kein Loch im Schlauch zu finden, reicht im Normalfall das Aufpumpen. Wie hoch der Reifendruck sein sollte, hängt vom Fahrradtyp ab, und der Höchstwert ist meist auf der Seite des Reifens zu finden.

Können Sie die Schaltung selbst einstellen, oder lassen Sie das dann doch Profis machen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/EXTREME-PHOTOGRAPHER

Nicht ganz unwesentlich sind natürlich die Bremsen. Diese sollten leicht zu betätigen sein und sich auch wieder lösen, ohne irgendwo zu schleifen. Zudem ist auf die Beschaffenheit der Bremsbeläge zu achten – diese sollten ausgetauscht werden, wenn sie nicht mehr funktionstüchtig sind.

Die Schaltung bei einem Fahrrad selbst richtig einzustellen ist oft nicht ganz einfach, hier kann es ratsam sein, dass man sich Unterstützung in Radwerkstätten holt. Ist man allgemein etwas unsicher, wie man das Fahrrad wieder fahrtauglich macht, oder hat auch nicht das passende Werkzeug, kann man gleich einen Service in einer Werkstatt machen lassen. Für leidenschaftliche, aber nicht ganz so begabte Handwerker gibt es auch in manchen Werkstätten und Radvereinen die Möglichkeit eines angeleiteten Services. Hier hat man zum einen das notwendige Werkzeug und bei Fragen Profis zur Hand, die einen unterstützen.



Sind Sie schon wieder mit dem Fahrrad unterwegs?

Oder gehören Sie ohnehin zu den Ganzjahresradlerinnen und Ganzjahresradlern? Machen Sie den Service selbst, oder bringen Sie Ihr Fahrrad zu einer Werkstatt? Was funktioniert beim Selbstservice nicht ganz so gut, und verfügen Sie über das nötige Werkzeug? Welche Fahrradwerkstatt können Sie empfehlen? Berichten Sie im Forum! (wohl, 22.3.2023)