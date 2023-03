Das Nightrace in Schladming erwies sich auch vor den Bildschirmen als Publikumsmagnet. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Wien – Auf großes Interesse stieß die heurige Ski-Weltcup-Saison im ORF: Den Topwert erreichte einmal mehr das Nightrace in Schladming am 24. Jänner mit durchschnittlich 1,525 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 47 Prozent Marktanteil. Während des gesamten Weltcups schalteten via ORF 1 im weitesten Seherkreis 5,371 Millionen ein, was einem Marktanteil von 71 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspricht.

Platz 2 im Ranking geht an den zweiten Slalomdurchgang in Kitzbühel am 22. Jänner, der im Schnitt von 1,222 Millionen Menschen verfolgt wurde (62 Prozent Marktanteil). Das meistgesehene Rennen der Damen war der Super-G in Cortina mit durchschnittlich 862.000 Sehern. (APA, 20.3.2023)