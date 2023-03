Die antifaschistische Kundgebung fand am Samstag am Karlsplatz statt und nicht am Ring

Der Bierpartei-Chef Dominik Wlazny alias Marco Pogo war am Samstag bei der Kundgebung "Love Music, fight Fascism" und nicht bei der "Fairdenken"-Demo, wie der "Exxpress" berichtetet. Foto: APA/KLAUS TITZER

Wien – Thematisch hatten die zwei Demonstrationen, die am Samstag in Wien stattfanden, nicht viel gemeinsam, und dennoch würfelte sie der "Exxpress", die so genannte Plattform für "Selberdenker", durcheinander. In einem Beitrag, der auf Twitter die Runde macht und auf Exxpress.at mittlerweile entfernt wurde, postiert sich der Moderator vor dem Demonstrationszug und erklärt die rechte "Fairdenken"-Demo kurzerhand zur linken Kundgebung "Love Music, fight Fascism".

Und so identifizierte er Themen wie "Null Toleranz für Kinderschänder" und den "Weltfrieden im Allgemeinen" als Teil der Kundgebung. Vor Ort soll auch Marco Pogo, Gründer der Bier-Partei und Bundespräsidentschaftskandidat, gewesen sein. Tatsächlich war Pogo mit Schauspieler Cornelius Obonya und den Omas gegen Rechts am Wiener Karlsplatz, wo die Kundgebung "Love Music, fight Fascism" als Reaktion auf die schwarz-blaue Zusammenarbeit in Niederösterreich stattfand.

Der Exxpress wurde vor zwei Jahren von Eva Schütz gegründet, Richard Schmitt ist dort Chefredakteur. Das Medium erhält für Exxpress TV Privatsenderförderung sowie Digitaltransformationsförderung. (red, 20.3.2023)