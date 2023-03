Hungrige Mäuler

Viele nackerte Nudeln: Wie gesund ist das Essen in Kindergärten?

Was Kleinkinder essen, beeinflusst ihre Entwicklung. Doch wie gut sind die Speisen in Wiens Kindergärten, und wo kommen sie her? Ein Besuch in der Großküche und am Mittagstisch