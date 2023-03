SPÖ

Traiskirchens Bürgermeister Babler kandidiert für SPÖ-Vorsitz

Der Vertreter des linken Parteiflügels gab seine Bewerbung am Donnerstagabend via Twitter bekannt. Insgesamt soll sich schon rund ein Dutzend Kandidaten in Stellung gebracht haben