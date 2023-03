Am Mittwoch sollen in einer Präsidiumssitzung die Verfahrensregeln zur SPÖ-Mitgliederbefragung festgelegt werden. Diskussionen gibt es auch über den Vorsitz der Wahlkommission

Aus Rücksicht auf all jene, die sich in Salzburg für die SPÖ engagieren, solle man nicht weitere Unruhe herbeiführen, meint Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Foto: IMAGO/Martin Juen

Wien – Die SPÖ wird am Mittwoch Details zur Mitgliederbefragung über die Parteispitze fixieren. In einem Präsidium sollen die Verfahrensregeln festgelegt werden. Wann die Genossinnen und Genossen zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wählen dürfen, ist noch offen. Wiens Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, hat am Montag dafür plädiert, erst nach der Salzburg-Wahl zu entscheiden.

Denn es sei ohnehin schon sehr viel Unruhe erzeugt worden, gab Ludwig im Gespräch mit der APA zu bedenken. Aus Rücksicht auf all jene, die sich in Salzburg für die SPÖ engagieren, solle man nicht weitere Unruhe herbeiführen und erst nach der Landtagswahl am 23. April abstimmen. Man solle die Befragung jedoch jetzt vorbereiten und dann nach der Wahl "so schnell wie möglich" die Entscheidung herbeiführen. Denn die Diskussion sei nicht förderlich für die SPÖ, warnte Ludwig.

Kopietz 2021 einstimmig zum Leiter der Wahlkommission gewählt

Die Abwicklung der SPÖ-Mitgliederbefragung ist zumindest emotional ein schwieriges Thema. Medial lanciert wurde am Wochenende, dass die burgenländische Landespartei dem Leiter der Wahlkommission, Harry Kopietz, misstraut und jemand anderen an der Spitze sehen möchte. Freilich hat ihn die zuständige Kommission am Rande des letzten Parteitags Mitte 2021 selbst zu ihrem Vorsitzenden gewählt – und das einstimmig.

Dass die Kommission für die Abwicklung zuständig ist, gibt das Statut der SPÖ ganz eindeutig vor und ist de facto alternativlos. In Paragraf 23 Ziffer 13 heißt es: "Für die Durchführung der Mitgliederbefragung sorgt die Wahlkommission des jeweiligen Organisationsbereichs." Da es sich um eine Bundesangelegenheit handelt, ist es eben jene des Bundes, die am Parteitag vor zwei Jahren gewählt wurde.

Diese Kommission war auch bei der letzten Mitgliederbefragung 2020 zuständig, schon damals geleitet von Kopietz. Als damals Gerüchte über Manipulationen aus dem Rendi-Wagner-kritischen Lager laut wurden, wurde sofort eine Überprüfung eingeleitet, die keinerlei Verdachtsmomente ergab.

D'Hondt'sche Mandatsverteilung



Die Kommission besteht aus 20 Personen und ist paritätisch besetzt. Die Aufteilung der Mandate erfolgt nach dem D'Hondt'schen-System, das in dem Fall nicht auf die Größe der Bundesländer, sondern auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge abstellt. Dazu sind Frauen und Gewerkschafter vertreten.

Am Rande des Parteitags hat sich die Kommission am 26. Juni 2021 konstituiert. Als Vorsitzender wurde Kopietz wiederbestellt, und zwar einstimmig, und damit auch mit dem Segen des burgenländischen Vertreters, des aktuellen Bundesratsvorsitzenden Günther Kovacs. Kopietz, langjähriger Wiener Landtagspräsident, entstammt der Wiener SPÖ, die sich als einzige Landesgruppe offen hinter Rendi-Wagner gestellt hat.

Freiwilliger Verzicht von Kopietz unwahrscheinlich

Es ist aber nicht so, dass die Doskozil-freundliche Gruppe in dem Gremium nicht prominent vertreten wäre. Denn die steirische Vertreterin Michaela Grubesa ist stellvertretende Vorsitzende der Kommission. Dies macht einen freiwilligen Verzicht von Kopietz noch unwahrscheinlicher.

Was mehreren Landesgruppen zusätzlich nicht behagt, ist, dass die Kommission die Befragung ja nicht alleine durchführen kann, sondern wohl auf die Bundesgeschäftsstelle und deren Organisationsteam zurückgreifen wird. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist ein enger Vertrauter Rendi-Wagners. Hier wurden Überlegungen lanciert, dass eine "neutrale" Landesgruppe – etwa die Kärntner – mit der Durchführung beauftragt werden könnte. Dass diese daran Interesse zeigt, gilt als mäßig wahrscheinlich. (APA, 20.3.2023)