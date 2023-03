In einem Fall wurden zwei Mädchen ausgeforscht, in einem anderen soll ein weiteres Mädchen gestanden haben

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Drohung, auch die Kosten des Einsatzes können nun auf die Mädchen zukommen. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Klagenfurt – Nachdem es in den vergangenen knapp zwei Wochen insgesamt zwölf Bombendrohungen – vor allem an Schulen – in Kärnten gegeben hatte, stehen zwei der Vorfälle vor der Klärung. Am Freitag waren zwei Mädchen wegen einer Drohung ausgeforscht worden, am Sonntag gab eine weitere Schülerin zu, in einer anderen Schule eine Drohbotschaft hinterlassen zu haben, teilte ein Polizeisprecher am Montag auf APA-Anfrage mit.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Drohung. Erneut wurde darauf aufmerksam gemacht, dass auf die Urheber der Drohungen nicht nur strafrechtliche Folgen zukommen, sondern auch hohe Kosten für die Polizeieinsätze anfallen können. Die erste derartige Drohbotschaft war am Dienstag vor zwei Wochen auf einem Schul-WC in St. Veit an der Glan aufgetaucht, es folgten insgesamt elf weitere – am Montag war die Ursulinenschule in Klagenfurt bereits zum zweiten Mal betroffen. Die Gebäude wurden geräumt und durchsucht, Sprengstoff oder andere gefährliche Gegenstände wurden aber nie gefunden. (APA, 20.3.2023)