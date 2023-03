Zum europäischen – und gleichzeitig österreichischen – "Eis des Jahres" findet von 24. bis 31. März sowie von 1. bis 7. Mai in den heimischen Salons jeweils eine "Eiswoche 2023" mit dem Schwerpunkt "Apfelstrudel-Eis" statt. (Symbolfoto) Foto: Getty Images/iStock/GMVozd

Klosterneuburg/Wien – Das europäische "Eis des Jahres" kommt diesmal aus Österreich und stellt mit der Sorte "Apfelstrudel" die heimische Mehlspeistradition in die Auslage. Mit der Präsentation am Montag ist gleichzeitig die Eissaison 2023 eingeläutet worden. Seit 2012 ist per Beschluss des Europäischen Parlaments der 24. März der "Tag des handwerklich erzeugten Speiseeises". Seit 2013 wird der Tag in Eissalons in ganz Europa mit dem "Europäischen Eis des Jahres" gefeiert.

"Eiswoche" kommt

Für heuer durfte Österreich die Kreation dieser speziellen Sorte übernehmen. "Österreich ist für seine ausgezeichneten Mehlspeisen und süßen Spezialitäten weltbekannt. Wir wollten daher eine typisch österreichische Mehlspeise in den Fokus rücken und haben uns für die Kreation der Eissorte 'Apfelstrudel' entschieden", sagten Andrew Nussbaumer, Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), und Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich. Schauplatz war die Gelateria der Familie Leonardelli in Klosterneuburg, die auch in Wien zwei Salons betreibt.

Zum europäischen – und gleichzeitig österreichischen – "Eis des Jahres" findet von 24. bis 31. März sowie von 1. bis 7. Mai in den heimischen Salons jeweils eine "Eiswoche 2023" mit dem Schwerpunkt "Apfelstrudel-Eis" statt. Von 26. Juni bis 9. Juli gibt es die "Kinder-Eiswochen" mit Sorten wie Einhorn, Popcorn und Schlumpf. (APA, 20.3.2023)